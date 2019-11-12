Тагильский эколог направил областным властям план по спасению Черноисточинского пруда

Волегов назвал письмо авторефератом. Там эколог описывает возможные причины загрязнения водоёма, а также то, к чему это загрязнение может привести.

Рост антропогенного загрязнения водных объектов, изменение климата, а также изменения гидрологических характеристик речных стоков, и снижение скорости движения воды, также связанной с вырубкой лесов, что приводит в том числе к пересыханию ручьев, на наш взгляд привели к интенсификации процессов эвтрофикации Черноисточинского водоема (пос. Черноисточинск, Свердловской области),пишет Волегов в письме.

Фото: автореферат Андрея Волегова

По его мнению, это стало причиной массового развития цианобактерий, известных также как синезеленые водоросли из-за содержания фотосинтетических пигментов.

Некоторые виды водорослей могут легко проникать через обычные фильтры водопроводных сооружений и попадать в разводящую сеть,пишет эколог.

Фото: автореферат Андрея Волегова

Также активист добавляет, что продукты жизнедеятельности данных бактерий могут ухудшать органолептические и санитарно-гигиенические показатели воды, придают ей неприятный запах.

Цианотоксины ответственны за 50 — 500 тысяч интоксикаций человека в год, при этом общая смертность от них в мире составляет 1,5%,говорится в письме.

Фото: автореферат Андрея Волегова

Эколог отмечает, что Всемирная организация здравоохранения установила предел содержания микроцистина в питьевой воде на уровне 1 мкг/л.

Большинство стран мира использует рекомендации ВОЗ при контроле качества воды водоисточников и питьевой воды. В нашей стране отсутствуют нормативы для токсинов ЦБ. Мониторинг содержания токсинов ЦБ из-за отсутствия этих показателей в нормативных документах и утвержденных методов их контроля не осуществляется. Наиболее широко применяемые методы обеззараживания питьевой воды (хлорирование, озонирование) способны приводить к трансформации токсинов СЗВ и усиливать их действие на организм, пишет Андрей Волегов.

В связи с этим, экоактивист просит чиновников провести на основании исследований разработать рекомендации по мониторингу процессов цианобактериального «цветения», в том числе по контролю и снижению содержания токсинов ЦБ в водоемах, используемых для хозяйственно-питьевых, рыбохозяйственных, рекреационных целей и в питьевой воде, в том числе Черноисточинского водоема.

Обращение эколога адресовано руководителю Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области Дмитрию Козловских, заместителю руководителя Управления Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Виталию Курятникову, а также ВРИО заместителя руководителя Отдела водных ресурсов Нижне-Обского БВУ по Свердловской области Вере Тюменцевой.