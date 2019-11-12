Тагильский эколог направил областным властям план по спасению Черноисточинского пруда
Экоактивист из Нижнего Тагила Андрей Волегов отправил в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области письмо, где изложил проблемы, связанные с загрязнением Черноисточинского водоёма, вода из которого подаётся в Нижний Тагил, а также предложил способы их решения.
Волегов назвал письмо авторефератом. Там эколог описывает возможные причины загрязнения водоёма, а также то, к чему это загрязнение может привести.
Рост антропогенного загрязнения водных объектов, изменение климата, а также изменения гидрологических характеристик речных стоков, и снижение скорости движения воды, также связанной с вырубкой лесов, что приводит в том числе к пересыханию ручьев, на наш взгляд привели к интенсификации процессов эвтрофикации Черноисточинского водоема (пос. Черноисточинск, Свердловской области),пишет Волегов в письме.
По его мнению, это стало причиной массового развития цианобактерий, известных также как синезеленые водоросли из-за содержания фотосинтетических пигментов.
Некоторые виды водорослей могут легко проникать через обычные фильтры водопроводных сооружений и попадать в разводящую сеть,пишет эколог.
Также активист добавляет, что продукты жизнедеятельности данных бактерий могут ухудшать органолептические и санитарно-гигиенические показатели воды, придают ей неприятный запах.
Цианотоксины ответственны за 50 — 500 тысяч интоксикаций человека в год, при этом общая смертность от них в мире составляет 1,5%,говорится в письме.
Эколог отмечает, что Всемирная организация здравоохранения установила предел содержания микроцистина в питьевой воде на уровне 1 мкг/л.
Большинство стран мира использует рекомендации ВОЗ при контроле качества воды водоисточников и питьевой воды. В нашей стране отсутствуют нормативы для токсинов ЦБ. Мониторинг содержания токсинов ЦБ из-за отсутствия этих показателей в нормативных документах и утвержденных методов их контроля не осуществляется. Наиболее широко применяемые методы обеззараживания питьевой воды (хлорирование, озонирование) способны приводить к трансформации токсинов СЗВ и усиливать их действие на организм, пишет Андрей Волегов.
В связи с этим, экоактивист просит чиновников провести на основании исследований разработать рекомендации по мониторингу процессов цианобактериального «цветения», в том числе по контролю и снижению содержания токсинов ЦБ в водоемах, используемых для хозяйственно-питьевых, рыбохозяйственных, рекреационных целей и в питьевой воде, в том числе Черноисточинского водоема.
Обращение эколога адресовано руководителю Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области Дмитрию Козловских, заместителю руководителя Управления Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Виталию Курятникову, а также ВРИО заместителя руководителя Отдела водных ресурсов Нижне-Обского БВУ по Свердловской области Вере Тюменцевой.
Напомним, 6 октября местные жители сняли на видео мертвую рыбу на поверхности Черноисточинского водоема. По словам председателя движения «Экоправо» Андрея Волегова, гибель рыбы связана с гниением сине-зеленых водорослей. Отметим, что это уже происходило в 2016 году. По результатам анализов Минприроды, в Черноисточинском пруду концентрация опасных веществ не превышена — угрозы для жителей города нет. 12 октября общественники организовали народный сход, на котором в частности обсуждались проблемы Черноисточинского водохранилища. На мероприятие пришло около ста человек. Также на нём присутствовал представитель мэрии — начальник отдела по экологии и природопользованию Алексей Сергеев, который пояснил, что проект по реабилитации водоёма направлен на рассмотрение, и если пройдёт его, то получит финансирование для старта в 2021 году: дело осложняется тем, что Черноисточинский территориально находится в ведении ГГО, но подконтролен министерству природы, однако С 16 октября Андрей Волегов проводил трёхдневный пикет за реабилитацию водоёма уже в 2020 году, мероприятие было согласовано с администрацией города. В результате было собрано около 500 подписей за перенесение финансирования проекта на 2020 год. Данное обращение было направлено президенту России Владимиру Путину и полпреду в УрФО Николаю Цуканову. После этого депутат госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин посетил Черноисточинский пруд вместе с корреспондентами «Московского комсомольца». На своей странице он написал, что сброса со шламонакопителя в пруд нет, остатки сине-зеленых водорослей скопились на стенках плотины, реконструкция которой закончится в 2020 году.