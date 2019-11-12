В Екатеринбурге бизнесмен, кормивший чебуреками протестущих за сквер, вызван в СК
В Екатеринбурге владельца чебуречной Антона Чурбанова, который во время протестов в сквере у Драмтеатра кормил людей, вызвали в Следственный комитет. Об этом сам Антон написал на своей странице в соцсети.
По его словам, сначала звонок раздался на телефоне умершего отца, а после следователь позвонил самому Антону. Его в качестве свидетеля по делу о массовых беспорядках в сквере у Драмтеатра пригласили на допрос в СК.
Вызов в Следственный комитет привёл Антона в недоумение:
Что я не так сделал? А ну да, угощал замерзших и голодных людей чебуреками (по своей инициативе).
В ведомстве воздерживаются от комментариев по делу о массовых беспорядках.
Напомним, протесты против строительства храма в сквере у Драмтеатра проходили в Екатеринбурге с 13 по 19 мая. В дело вмешался президент РФ Владимир Путин, и в итоге защитникам сквера удалось добиться от местного руководства проведения опроса. Новая площадка для храма выбрана на месте бывшего приборостроительного завода на набережной городского пруда.