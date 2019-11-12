В Екатеринбурге бизнесмен, кормивший чебуреками протестущих за сквер, вызван в СК

По его словам, сначала звонок раздался на телефоне умершего отца, а после следователь позвонил самому Антону. Его в качестве свидетеля по делу о массовых беспорядках в сквере у Драмтеатра пригласили на допрос в СК.

Вызов в Следственный комитет привёл Антона в недоумение:

Что я не так сделал? А ну да, угощал замерзших и голодных людей чебуреками (по своей инициативе).

В ведомстве воздерживаются от комментариев по делу о массовых беспорядках.