В России поддержали идею празднования освобождения от татаро-монгольского ига
Сегодня, 10:50ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Федеральные власти поддерживают инициативу Калужской области о придании общероссийского статуса Дню окончания стояния на реке Угре, рассказал губернатор региона Анатолий Артамонов, пишет ТАСС.
В 1480 году 11 ноября было свергнуто монголо-татарское иго. Калужская область выступила с предложением о внесении на рассмотрение в Госдуму законопроекта о признании данной даты общероссийской — Днем окончания Великого стояния на Угре. Однако против инициативы выступил Татарстан, и рассмотрение было отложено. Артамонов при этом парировал, что русских татар данный праздник оскорблять не должен, так как Иван III воевал не с татарами, а с многонациональной империей Большой Орды.
Нас поддерживают федеральные министерства, фракции в Госдуме, Российская академия наук, исследовательский институт, другие ведомства. И главное, нас поддержал в этой нашей инициативе президент страны Владимир Владимирович Путин,подчеркнул Артамонов.
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