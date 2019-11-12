В России поддержали идею празднования освобождения от татаро-монгольского ига

В 1480 году 11 ноября было свергнуто монголо-татарское иго. Калужская область выступила с предложением о внесении на рассмотрение в Госдуму законопроекта о признании данной даты общероссийской — Днем окончания Великого стояния на Угре. Однако против инициативы выступил Татарстан, и рассмотрение было отложено. Артамонов при этом парировал, что русских татар данный праздник оскорблять не должен, так как Иван III воевал не с татарами, а с многонациональной империей Большой Орды.