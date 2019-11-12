В Свердловской области не актуализирована программа капитального ремонта домов
Свердловская область вошла в список 15 регионов, где не актуализирована программа капремонта домов в 2018 году, сообщает РБК со ссылкой на отчёт Счётной палаты РФ.
По стандартам жилищного кодекса обновление программы в субъектах РФ должно проходить не реже одного раза в год. В список регионов, не сделавших этого, помимо Свердловской области вошли Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Удмуртская, Чеченская республики, республики Дагестан, Татарстан, Красноярский край, Вологодская, Воронежская, Курганская, Курская, Мурманская, Орловская и Тверская области.
В свердловском Министерстве ЖКХ опровергли данную информацию о нарушении сроков актуализации программы. По словам представителей ведомства, в Свердловской области этот процесс осуществляется ежегодно и своевременно, а при необходимости даже чаще раза в год.
В частности в 2017 и в 2018 годах региональная программа была актуализирована дважды. В 2018 году постановления об этом были приняты в августе и в ноябре. В 2019 году — в сентябре,рассказали в региональном Министерстве ЖКХ.