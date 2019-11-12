Вихарев предложил обсуждать новые правила застройки Екатеринбурга с общественниками

Дума Екатеринбурга заинтересована в публичности обсуждения новых редакций действующих в городе правил землепользования и застройки. Чтобы сделать работу комиссии максимально публичной, Алексей Вихарев предложил включить в ее состав журналистов и общественников.

Он считает, что они будут критически относиться к каждому документу, что заставит депутатов и чиновников перепроверять бумаги. Власти будут усерднее работать, но зато законность решений будет максимально высокой.

Также он предложил проводить заседания по рассмотрению поправок не реже, чем раз в месяц, чтобы не пришлось потом рассматривать сразу много вопросов. Он считает, что от этого будет страдать качество принятых решений.