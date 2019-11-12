Власти Екатеринбурга предложили утилизировать бесхозные авто с обочины дороги
Предложение было озвучено на сегодняшнем совещании с мэром Екатеринбурга Александром Высокинским, сообщает Znak.
Глава города поставил главам районов и администрации решить в короткий срок проблему автомобилей на обочинах, которые мешают уборке снега.
Глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко предложил использовать опыт Тюмени. Если в течение 30 дней после эвакуации автомобиля его владелец не объявится, то транспорт в судебном порядке признается бесхозным. В результате его отправляют на продажу или утилизацию.
Александр Высокинский считает эту процедуру эффективной. Однако она занимает много времени, около двух месяцев.
Заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов предложил внести изменения в правила благоустройства города, а также областной закон об административных правонарушениях. Какие конкретно поправки предлагаются, не уточняется.