Администрация Нижнего Тагила допустила возврат спортивных тренировок на улице детям

Заместитель главы Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров прокомментировал ситуацию с возобновлением спортивных тренировок для детей и дополнительного образования.

Как сообщает телекомпания «Телекон», с 26 октября дополнительное образование и спорт в Нижнем Тагиле проходят только в онлайн формате. Это должно было повлиять на снижение заболеваемость коронавируса, но такого эффекта не наблюдается. Но, по словам Сурова, нельзя забывать о проблеме заболеваемости COVID-19 среди детей. Он отмечает, что многие дети заразились именно на тренировках. Мы вынуждены были закрыть «Президентский» на две недели из-за того, что родители отправили ребенка, больного коронавирусом, заниматься плаванием,говорит Суров. Мастер спорта СССР по конькобежному спорту Евгений Дмитриев написал письмо в администрацию города с просьбой разрешить тренировки. Спортсмены говорят, что многие дети и так потеряли форму, так как не занимались полгода. Занятия по телефону особо не помогают в достижении результатов. Дмитриев считает, что вернуть тренировки и соревнования без присутствия зрителей просто необходимо. Замглавы Нижнего Тагила рассказал, что скорее всего с начала следующей недели разрешат занятия спортом на открытом воздухе. В дальнейшем могут быть и другие послабления. Video: ТК «Телекон» Напомним, власти Свердловской области планируют ужесточить коронавирусный режим в связи с ростом заболеваемости, возможно введут запреты, аналогичные московским. Стабилизация ситуации ожидается к середине декабря. Власти Свердловской области планируют ужесточить коронавирусный режим

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter