Администрация Нижнего Тагила допустила возврат спортивных тренировок на улице детям

Администрация Нижнего Тагила допустила возврат спортивных тренировок на улице детям

Сегодня, 12:25ОбществоPhoto: скриншот из видеорепортажа ТК «Телекон»
Заместитель главы Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров прокомментировал ситуацию с возобновлением спортивных тренировок для детей и дополнительного образования.

Как сообщает телекомпания «Телекон», с 26 октября дополнительное образование и спорт в Нижнем Тагиле проходят только в онлайн формате. Это должно было повлиять на снижение заболеваемость коронавируса, но такого эффекта не наблюдается.

Но, по словам Сурова, нельзя забывать о проблеме заболеваемости COVID-19 среди детей. Он отмечает, что многие дети заразились именно на тренировках.

Мы вынуждены были закрыть «Президентский» на две недели из-за того, что родители отправили ребенка, больного коронавирусом, заниматься плаванием,говорит Суров.

Мастер спорта СССР по конькобежному спорту Евгений Дмитриев написал письмо в администрацию города с просьбой разрешить тренировки.

Спортсмены говорят, что многие дети и так потеряли форму, так как не занимались полгода. Занятия по телефону особо не помогают в достижении результатов.

Дмитриев считает, что вернуть тренировки и соревнования без присутствия зрителей просто необходимо.

Замглавы Нижнего Тагила рассказал, что скорее всего с начала следующей недели разрешат занятия спортом на открытом воздухе. В дальнейшем могут быть и другие послабления.

Video:ТК «Телекон»

Напомним, власти Свердловской области планируют ужесточить коронавирусный режим в связи с ростом заболеваемости, возможно введут запреты, аналогичные московским. Стабилизация ситуации ожидается к середине декабря.

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