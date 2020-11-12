Астрологи предсказывают повышенную активность некоторым знакам 13 ноября

Стрелец

Неплохой день для стрельцов. Не всё пойдет так, как вы задумывали, но если проявите настойчивость и будете стремиться к цели, то результаты превзойдут ваши ожидания. В этот день отстаивайте свою позицию в спорах. Почти всегда вы будете оказываться правы, но не все поймут это сразу. Порадуйте себя посещением косметического салона или парикмахерской. Изменения придутся вам по душе и дадут больше уверенности в себе. Вечер подходит для романтической встречи.