Евгений Куйвашев отменил дистант для 11-х классов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вернул на очное обучение 11 классы региональных школ. Об этом он написал в Instagram.

Мы решились вернуть к обучению в школы 11 классы. Решение принято совместно с различными ведомствами, в том числе с Роспотребнадзором, пишет губернатор. Куйвашев отметил, что понимает какой ответственный период у учащихся данной категории - им предстоит сдача ЕГЭ и поступление в ВУЗы. Сообщается, что была проанализирована структура заболеваемости. В результате выяснилось, что подростки 16-17 лет менее подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией. Губернатор выразил надежду, что эпидемиологическая ситуация не ухудшится из-за принятия такого решения. Напомним, о намерении свердловских властей отменить дистант для учащихся 11 классов рассказал накануне вице-губернатор Свердловской области Павел Креков. Отмечалось, что позднее будет рассматриваться пребывание на удаленном обучении и других учеников. В Свердловской области планируют отменить дистанционное обучение для 9–11-х классов

