Евгений Куйвашев отменил дистант для 11-х классов

Куйвашев отметил, что понимает какой ответственный период у учащихся данной категории - им предстоит сдача ЕГЭ и поступление в ВУЗы. Сообщается, что была проанализирована структура заболеваемости. В результате выяснилось, что подростки 16-17 лет менее подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией.