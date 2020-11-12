Евгений Куйвашев отменил дистант для 11-х классов

Евгений Куйвашев отменил дистант для 11-х классов

Сегодня, 18:35ОбществоPhoto: Instagram Евгения Куйвашева
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вернул на очное обучение 11 классы региональных школ. Об этом он написал в Instagram.

Мы решились вернуть к обучению в школы 11 классы. Решение принято совместно с различными ведомствами, в том числе с Роспотребнадзором, пишет губернатор.

Куйвашев отметил, что понимает какой ответственный период у учащихся данной категории - им предстоит сдача ЕГЭ и поступление в ВУЗы. Сообщается, что была проанализирована структура заболеваемости. В результате выяснилось, что подростки 16-17 лет менее подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией.

Губернатор выразил надежду, что эпидемиологическая ситуация не ухудшится из-за принятия такого решения.

Напомним, о намерении свердловских властей отменить дистант для учащихся 11 классов рассказал накануне вице-губернатор Свердловской области Павел Креков. Отмечалось, что позднее будет рассматриваться пребывание на удаленном обучении и других учеников.

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