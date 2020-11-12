Главу Кировского района Екатеринбурга отправили на допрос в ФСБ

Как рассказывает источник, последние два года крупные подряды в Кировском районе поручались фирме, которая была связана с руководством района. По версии следствия, работы подрядчиком не выполнялись, между тем, со счетов выводились все деньги (около 20 миллионов рублей). В результате, работы организовывал районный ДЭУ за муниципальные средства.