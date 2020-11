Главу Кировского района Екатеринбурга отправили на допрос в ФСБ

Глава Кировского района Екатеринбурга Александр Лошаков был задержан и отправлен на допрос после обыска в администрации.

Как сообщает ZNAK, на данный момент Лошаков находится на допросе в управлении ФСБ по Свердловской области. Александра Лошакова подозревают в совершении преступления по статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), в рамках этого уголовного дела, связанного с коррупцией при заключении госконтрактов на ремонты дорог, и проводились обыски. Как рассказывает источник, последние два года крупные подряды в Кировском районе поручались фирме, которая была связана с руководством района. По версии следствия, работы подрядчиком не выполнялись, между тем, со счетов выводились все деньги (около 20 миллионов рублей). В результате, работы организовывал районный ДЭУ за муниципальные средства. Напомним, сегодня стало известно, что в администрации Кировского района Екатеринбурга сотрудники ФСБ произвели обыск. В Екатеринбурге прошел обыск в администрации Кировского района

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter