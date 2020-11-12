Горбольница № 1 в Нижнем Тагиле получила три новых аппарата ИВЛ

Горбольница № 1 в Нижнем Тагиле получила три новых аппарата ИВЛ

Сегодня, 15:28ОбществоPhoto: пресс-служба ЕВРАЗ НТМК
ЕВРАЗ передал больницам Нижнего Тагила и Качканара четыре аппарата ИВЛ, сообщает пресс-служба предприятия.

На их приобретение было направлено около восьми миллионов рублей.

Три аппарата ИВЛ были переданы в горбольницу № 1 Нижнего Тагила, а один — в центральную горбольницу Качканара. Приборы уже готовы к использованию.

По словам вице-президента ЕВРАЗа, руководителя дивизиона «Урал» Дениса Новоженова, сотрудники предприятия знают о важности соблюдения мер безопасности на производстве и в быту.

Аппараты искусственной вентиляции легких позволяют спасти жизнь конкретному человеку при тяжелой пневмонии, вызванной коронавирусом,сказал Новоженов.

Photo:пресс-служба ЕВРАЗ НТМК

Напомним, накануне депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин передал в Демидовскую ЦГБ партию СИЗов. Средства индивидуальной защиты могут быть использованы в профилактории «Сосновый бор», где сейчас организован обсерватор для больных коронавирусом.

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