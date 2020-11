Горбольница № 1 в Нижнем Тагиле получила три новых аппарата ИВЛ

ЕВРАЗ передал больницам Нижнего Тагила и Качканара четыре аппарата ИВЛ, сообщает пресс-служба предприятия.

На их приобретение было направлено около восьми миллионов рублей. Три аппарата ИВЛ были переданы в горбольницу № 1 Нижнего Тагила, а один — в центральную горбольницу Качканара. Приборы уже готовы к использованию. По словам вице-президента ЕВРАЗа, руководителя дивизиона «Урал» Дениса Новоженова, сотрудники предприятия знают о важности соблюдения мер безопасности на производстве и в быту. Аппараты искусственной вентиляции легких позволяют спасти жизнь конкретному человеку при тяжелой пневмонии, вызванной коронавирусом,сказал Новоженов. Photo: пресс-служба ЕВРАЗ НТМК Напомним, накануне депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин передал в Демидовскую ЦГБ партию СИЗов. Средства индивидуальной защиты могут быть использованы в профилактории «Сосновый бор», где сейчас организован обсерватор для больных коронавирусом. Депутат Госдумы Алексей Балыбердин передал медикам Нижнего Тагила партию СИЗов

