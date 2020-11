Как долго сохраняется иммунитет к «коронавирусной» заразе?

Ситуация с заболеванием коронавируса в России ухудшается, за минувшие сутки в стране зарегистрировано 21 608 случаев, с начала пандемии выявлено 1 858 568 россиян с COVID-19. Люди, которые боятся заражения интересуются, как долго заболевший опасен для окружающих? Об этом рассказала RostovGazeta.ru.

Опасность подстерегает везде Бессимптомным носителем новой инфекции может стать любой человек. По статистике, у 80% всех заболевших в мире заболевание проходит без каких-либо признаков. Однако больной коронавирусом становится заразным с первого же дня и может заразить более трех человек. COVID-19 распространяется воздушно-капельным путем, кроме того, можно заразиться дотрагиваясь до предметов, к которым прикасались больные. Помочь может ношение масок, использование антисептиков и соблюдение социальной дистанции. Кто является носителями инфекции? COVID-19 не у всех можно определить по симптомам. Обычно бессимптомными носителями являются люди, у которых хороший иммунитет. Они не подозревают о болезни, продолжают жить обычной жизнью и заражают других. Коронавирус так быстро распространяется по планете именно из-за того, что практически невозможно выявить больных с бессимптомным течением инфекции, а изолируют только тех, у кого есть явные признаки заболевания. Что после выздоровления? У специалистов до сих пор нет точной информации о том, как долго сохраняется иммунитет у людей, переболевших коронавирусом. Недавно было заявлено, что тесты на антитела к COVID-19 неэффективны, так как они только позволяют выяснить, переболел человек инфекцией или нет. Даже если тест на антитела положительный, это не означает, что можно не соблюдать эпидемиологические требования, так как можно заболеть повторно. При этом болезнь протекает тяжелее, чем при первом заражении. У переболевших COVID-19 появляются такие симптомы как провалы в памяти, бессонница, жжение в районе стопы. Могут появляться кожные высыпания, онемение лица и тела, у некоторых начинают выпадать волосы. По мнению экспертов, человек, переболевший коронавирусом, может быть заразным в течение месяца или немного дольше. Это срок индивидуален, он зависит от многих факторов, включая тяжесть протекания болезни и иммунитет. При легком и среднем течении вирус выделяется у пациентов около десяти дней, начиная с момента, когда человек почувствовал недомогание. Если коронавирус протекал в тяжелой форме, то период заразности увеличивается в два раза.

