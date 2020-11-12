Как долго сохраняется иммунитет к «коронавирусной» заразе?

У специалистов до сих пор нет точной информации о том, как долго сохраняется иммунитет у людей, переболевших коронавирусом. Недавно было заявлено, что тесты на антитела к COVID-19 неэффективны, так как они только позволяют выяснить, переболел человек инфекцией или нет. Даже если тест на антитела положительный, это не означает, что можно не соблюдать эпидемиологические требования, так как можно заболеть повторно. При этом болезнь протекает тяжелее, чем при первом заражении.