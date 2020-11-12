Малышу из Екатеринбурга с диагнозом СМА поставили укол за восемь миллионов рублей

Это первый случай в России, когда ребенку со СМА так рано поставили диагноз и он стал сразу же получать лечение, до этого никто из детей не получал полную загрузочную дозу вовремя, когда лишь только диагностировали болезнь,цитирует Е1 слова папа малыша Дмитрия Бахтина.