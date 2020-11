В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» – «Динамо» (Минск) белорусская команда установила новый рекорд скорострельности Континентальной хоккейной лиги.

За 10 минут и 57 секунд с начала встречи хоккеисты минского «Динамо» забросили пять шайб в ворота соперников из Новосибирска. Авторами голов стали Бреннан Менелл (3-я минута), Илья Соловьев (8), Егор Шарангович (11), Алексей Протас (11) и Илья Усов (11). Итоговый счет 6:0 в пользу минчан. Во втором периоде автором заброшенной шайбы стал также Брэндон Козун (38), сообщает «Советский спорт». Стоит отметить, что вдобавок «Динамо» одержало самую крупную победу за время своих выступлений в КХЛ.

