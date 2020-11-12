Новый полпред президента в УрФО обещал не вмешиваться в работу региональных властей

Новый полпред президента в УрФО обещал не вмешиваться в работу региональных властей

Сегодня, 15:57ОбществоPhoto: пресс-служба Минстрой РФ
Новый полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев пообещал, что не станет вмешиваться в работу региональных властей. Об этом он заявил в ходе своей первой пресс-конференции.

Никакого вмешательства [в дела регионов] не будет. Мы будем выступать с позиции помощников. Я и мои заместители — это помощники региональных органов власти и местного самоуправления,цитирует полпреда издание Znak.

Одной из основных задач на посту Якушев назвал борьбу с коронавирусом и ее последствиями для экономики. Он отметил, что доходная часть бюджета снизилась и нужно сделать так, чтобы потери были минимальными.

Он также положительно оценил региональные правительства и состав аппарата полпредства.

Напомним, на прошлой неделе президент Владимир Путин подписал указ об отставке полпреда Николая Цуканова, а на его место назначил министра строительство и ЖКХ Владимира Якушева.

полпредВладимир Якушев
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