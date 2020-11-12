Ограбивший почтальонов ради отпуска в Доминикане уралец получил восемь лет колонии

В феврале 2020 года утром мужчина зашел в подъезд и надел маску «балаклаву». На лестничной площадке, когда почтальон с ним поравнялась, он потребовал отдать ему деньги. Женщина-почтальон испугалась и отдала грабителю 135 тысяч рублей. Далее подсудимый зашел в другой подъезд, там он с ножом напал на двух женщин-почтальонов и похитил 380 тысяч рублей.