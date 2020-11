Ограбивший почтальонов ради отпуска в Доминикане уралец получил восемь лет колонии

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима местному жителю, который ограбил сотрудников почты, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Он признан виновным в грабеже и разбое, совершенном в крупном размере. 25-летний мужчина проживал в многоквартирном доме на улице Испанских рабочих в Екатеринбурге. Он знал в какой день сотрудники «Почты России» приносят пенсию пожилым людям в этом же доме. В феврале 2020 года утром мужчина зашел в подъезд и надел маску «балаклаву». На лестничной площадке, когда почтальон с ним поравнялась, он потребовал отдать ему деньги. Женщина-почтальон испугалась и отдала грабителю 135 тысяч рублей. Далее подсудимый зашел в другой подъезд, там он с ножом напал на двух женщин-почтальонов и похитил 380 тысяч рублей. Похищенные денежные средства предназначались на выплату пенсий пожилым гражданам. В дальнейшем подсудимый потратил деньги на отдых в Доминиканской Республике. Его задержали по прилету оттуда в аэропорту «Кольцово». Приговор суда в законную силу не вступил. Напомним, в Магнитогорске следователя местного УМВД задержали за воровство продуктов из супермаркета. Он с июня 2020 года на кассе самообслуживания пробивал дорогой товар по цене более дешевого, а также крал алкоголь. На Урале следователь задержан за воровство продуктов и алкоголя из «Пятерочки»

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter