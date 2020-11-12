Отмененный дистант и пойманный «террорист». Итоги дня в Свердловской области

В Московской области задержали подозреваемого в угрозах устроить теракт на вокзале Нижнего Тагила. Сообщение поступило в один из пабликов с фэйковой страницы. Написавший сообщал, что он приедет на вокзал и устроит «бойню на вокзале, как в Керчи». После этого правоохранительные органы занялись поиском подозреваемого вместе с коллегами из транспортной полиции. В ходе расследования был установлен автор, которым оказался 23-летний житель города Кушва. На момент публикации он уже проходил по пяти уголовным делам за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Подозреваемый был задержан 10 ноября, а после этого его посадили в СИЗО на два месяца.