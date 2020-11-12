Отмененный дистант и пойманный «террорист». Итоги дня в Свердловской области

Отмененный дистант и пойманный «террорист». Итоги дня в Свердловской области

Сегодня, 20:52ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Рассказываем о главных событиях Свердловской области за 12 ноября.

В Московской области задержали подозреваемого в угрозах устроить теракт на вокзале Нижнего Тагила. Сообщение поступило в один из пабликов с фэйковой страницы. Написавший сообщал, что он приедет на вокзал и устроит «бойню на вокзале, как в Керчи». После этого правоохранительные органы занялись поиском подозреваемого вместе с коллегами из транспортной полиции. В ходе расследования был установлен автор, которым оказался 23-летний житель города Кушва. На момент публикации он уже проходил по пяти уголовным делам за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Подозреваемый был задержан 10 ноября, а после этого его посадили в СИЗО на два месяца.

В Свердловской области второй день подряд фиксируют более 300 случаев коронавируса за сутки. Раньше такой подъем заболеваемости наблюдался летом. С начала пандемии в регионе выявлено 39 690 заболевших COVID-19. За сутки от инфекции скончались девять пациентов, всего зарегистрировано 865 летальных случаев. В Нижнем Тагиле с начала пандемии выявлено 2638 случаев заболевания инфекцией, из них 17 зарегистрировано за прошедшие сутки.

Глава свердловского Роспотребнадзора Дмитрий Козловских заявил о непредсказуемости роста заболевания коронавирусом. Он рассказал, что больше всего на это влияет человеческий фактор. По словам Козловских, ситуация может меняться ежедневно, так как граждане сами нарушают нормы социальной дистанции. Из-за этого спрогнозировать рост динамики заболеваемости COVID-19 невозможно.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев перевел на очное обучение школьников 11 классов с 16 ноября. Решение было принято совместно с с Роспотребнадзором и другими ведомствами. Он отметил, что понимает о необходимости этими учащимися сдачи ЕГЭ и поступления в ВУЗы. Для принятии решения была проанализирована структура заболеваемости, при этом выяснилось, что 16-17-летние подростки менее подвержены риску заражения COVID-19.

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