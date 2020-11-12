Пенсионный фонд: матери троих детей смогут выйти на пенсию досрочно

Первыми смогут воспользоваться льготой матери четверых детей 1965 года рождения. С 2021 года они смогут досрочно выйти на пенсию — в возрасте 56 лет, что на полгода раньше установленной нормы.
Далее, с 2023 года, смогут раньше выйти на пенсию матери троих детей. Пенсионный возраст для данных категорий снизится с 58 до 57 лет.
Отмечается, что для оформления досрочного заслуженного отдыха потребуется соблюдения рядя условий:
Специалисты Пенсионного фонда призывают обратиться в ведомство для заблаговременной работы женщин 1965–1971 года рождения, имеющих трех и более детей.
Напомним, в Свердловской области планируется увеличение величины прожиточного минимума для пенсионеров. С 2021 года она должна составить 9 521 рубль.