Пенсионный фонд: матери троих детей смогут выйти на пенсию досрочно

Пенсионный фонд: матери троих детей смогут выйти на пенсию досрочно

Сегодня, 16:35ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Матери троих и четверых детей смогут раньше выходить на пенсию, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда РФ.

Первыми смогут воспользоваться льготой матери четверых детей 1965 года рождения. С 2021 года они смогут досрочно выйти на пенсию — в возрасте 56 лет, что на полгода раньше установленной нормы.

Далее, с 2023 года, смогут раньше выйти на пенсию матери троих детей. Пенсионный возраст для данных категорий снизится с 58 до 57 лет.

Отмечается, что для оформления досрочного заслуженного отдыха потребуется соблюдения рядя условий:

  • Пенсионный возраст должен быть достигнут;
  • Воспитание всех детей должно осуществляться до достижения ими восьмилетнего возраста;
  • Наличие страхового стажа не менее 15 лет;
  • Наличие минимального количества пенсионных коэффициентов (в 2021 году –не менее 21).

Специалисты Пенсионного фонда призывают обратиться в ведомство для заблаговременной работы женщин 1965–1971 года рождения, имеющих трех и более детей.

Напомним, в Свердловской области планируется увеличение величины прожиточного минимума для пенсионеров. С 2021 года она должна составить 9 521 рубль.

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