Пенсионный фонд: матери троих детей смогут выйти на пенсию досрочно

Матери троих и четверых детей смогут раньше выходить на пенсию, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда РФ.

Первыми смогут воспользоваться льготой матери четверых детей 1965 года рождения. С 2021 года они смогут досрочно выйти на пенсию — в возрасте 56 лет, что на полгода раньше установленной нормы. Далее, с 2023 года, смогут раньше выйти на пенсию матери троих детей. Пенсионный возраст для данных категорий снизится с 58 до 57 лет. Отмечается, что для оформления досрочного заслуженного отдыха потребуется соблюдения рядя условий: Пенсионный возраст должен быть достигнут;

Воспитание всех детей должно осуществляться до достижения ими восьмилетнего возраста;

Наличие страхового стажа не менее 15 лет;

Наличие минимального количества пенсионных коэффициентов (в 2021 году –не менее 21). Специалисты Пенсионного фонда призывают обратиться в ведомство для заблаговременной работы женщин 1965–1971 года рождения, имеющих трех и более детей. Напомним, в Свердловской области планируется увеличение величины прожиточного минимума для пенсионеров. С 2021 года она должна составить 9 521 рубль. В Свердловской области планируют увеличить прожиточный минимум для пенсионеров

