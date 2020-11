Уральский экс-полицейский «закрыл глаза» на поддельные медкнижки и попал под суд

Бывший сотрудник полиции обвиняется в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, старший участковый уполномоченного полиции по делам несовершеннолетних № 5 УМВД России по Екатеринбургу в августе 2020 года проверял медицинские книжки работников индивидуального предпринимателя. При этом он выявил, что семь из них являются подделками. Тогда обвиняемый предложил индивидуальному предпринимателю передать ему взятку в размере 140 тысяч рублей за то, что он не будет рассказывать о выявленных нарушениях. Бизнесмен согласился и передал ему деньги. Обвиняемый потратил их на собственные нужды. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд Екатеринбурга. Напомним, житель Екатеринбурга, который ограбил почтальонов, которые разносили пенсию, получил восемь лет колонии строгого режима. Похищенные деньги он потратил на отпуск в Доминиканской республике. Ограбивший почтальонов ради отпуска в Доминикане уралец получил восемь лет колонии

Related news: Ограбивший почтальонов ради отпуска в Доминикане уралец получил восемь лет колонии

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter