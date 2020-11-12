Уральский экс-полицейский «закрыл глаза» на поддельные медкнижки и попал под суд

По версии следствия, старший участковый уполномоченного полиции по делам несовершеннолетних № 5 УМВД России по Екатеринбургу в августе 2020 года проверял медицинские книжки работников индивидуального предпринимателя. При этом он выявил, что семь из них являются подделками.