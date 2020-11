Прокуратура обязала Минздрав Свердловской области погасить долги по госконтрактам

Прокуратура Свердловской области помогла осуществить погашение долгов по государственным контрактам на сумму 14 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе надзорных мероприятий следователями установлено, что в 2020 году у ГБУ «Фармация» возник долг по оплате договоров на поставку медпрепаратов и лекарств. Договоренности были заключены с предпринимателями в рамках Федерального закона № 223-ФЗ (О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц). В результате финансового анализа выяснилось, что средств на погашение долга у бюджетного учреждения нет. Для решения вопроса было направлено представление Министру здравоохранения Свердловской области. По результатам его рассмотрения ГБУ «Фармация» получила субсидия на сумму 14 миллионов рублей. Напомним, Минздрав Свердловской области планирует вернуть долг госпиталю Тетюхина в Нижнем Тагиле в размере 20 миллионов рублей. Он образовался из-за перепрофилирования некоторых отделений медицинского учреждения на прием «ковидных» больных. Областной минздрав планирует вернуть долг госпиталю Тетюхина в Нижнем Тагиле

