Прокуратура обязала Минздрав Свердловской области погасить долги по госконтрактам

В ходе надзорных мероприятий следователями установлено, что в 2020 году у ГБУ «Фармация» возник долг по оплате договоров на поставку медпрепаратов и лекарств. Договоренности были заключены с предпринимателями в рамках Федерального закона № 223-ФЗ (О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц).