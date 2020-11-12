Родственники убийц инвалида из Березовского не смогли обжаловать выплату 5 миллионов

Апелляцию подавали родители одного из убийц. Мать погибшего сообщила E1.ru, что пока не получала никаких денег.
В течение трех месяцев они могут обратиться для обжалования в кассационный суд. На суде родители говорили, что платить им нечем. Лили грязь на меня и сына, говорит родственница убитого.
Мать одного из убийц считает требование о выплате незаконным, так как потерпевшая в ходе процесса отказалась от компенсации и требовала максимального срока преступникам, но когда наказание было назначено, она подала иск о компенсации морального вреда. С решением областного суда родственница преступника не согласна и намерена его обжаловать.
Напомним, убили юношу из Березовского в августе 2018 года. Компания подростков от 13 до 16 лет завели его за гаражи, где издевались и били. От полученных травм инвалид скончался позднее. Всё происходящее одна из участниц снимала на видео. Изначальна мать погибшего подала иск на 10,1 миллиона рублей, но суд уменьшил сумму до пяти миллионов.