Родственники убийц инвалида из Березовского не смогли обжаловать выплату 5 миллионов

Свердловский областной суд оставил сумму компенсации морального вреда в пять миллионов рублей без изменений. Деньги предназначены родственникам убитого инвалида из Березовского.

Апелляцию подавали родители одного из убийц. Мать погибшего сообщила E1.ru, что пока не получала никаких денег. В течение трех месяцев они могут обратиться для обжалования в кассационный суд. На суде родители говорили, что платить им нечем. Лили грязь на меня и сына, говорит родственница убитого. Мать одного из убийц считает требование о выплате незаконным, так как потерпевшая в ходе процесса отказалась от компенсации и требовала максимального срока преступникам, но когда наказание было назначено, она подала иск о компенсации морального вреда. С решением областного суда родственница преступника не согласна и намерена его обжаловать. Напомним, убили юношу из Березовского в августе 2018 года. Компания подростков от 13 до 16 лет завели его за гаражи, где издевались и били. От полученных травм инвалид скончался позднее. Всё происходящее одна из участниц снимала на видео. Изначальна мать погибшего подала иск на 10,1 миллиона рублей, но суд уменьшил сумму до пяти миллионов. Убивших инвалида в Берёзовском подростков обязали выплатить 5 миллионов его семье

Related news: Убивших инвалида в Берёзовском подростков обязали выплатить 5 миллионов его семье

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter