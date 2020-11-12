Родственники убийц инвалида из Березовского не смогли обжаловать выплату 5 миллионов

Напомним, убили юношу из Березовского в августе 2018 года. Компания подростков от 13 до 16 лет завели его за гаражи, где издевались и били. От полученных травм инвалид скончался позднее. Всё происходящее одна из участниц снимала на видео. Изначальна мать погибшего подала иск на 10,1 миллиона рублей, но суд уменьшил сумму до пяти миллионов.