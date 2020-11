РОСДОРНИИ запустит мобильные лаборатории для оценки качества дорог

ФАУ «РОСДОРНИИ» презентовало первую в России универсальную передвижную лабораторию «Эскандор», предназначенную для непрерывной диагностики автодорог. Эта спецмашина поможет в решении задач, которые необходимо решить в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Эскандор» будет обследовать дороги в непрерывном режиме, не мешая движению другого транспорта. Гендиректор РОСДОРНИИ Алексей Варятченко сказал, что появление такой спецмашины позволит существенно повысить безопасность работ и полноту получаемых данных, которые потом можно будет использовать для комплексной оценки качества дорожного полотна. Об этом сообщает rosbalt.ru. «Эскандор» будет измерять прочность дорожного покрытия, его ровность, глубину колеи, сцепные свойства дороги, а также выявлять дефекты. Генеральный директор компании «Спецмаш-Диагностика», которая занимается производством инновационной техники, Евгений Кошель заявил, что с помощью системы георадиолокационного зондирования «ОКО» лаборатория анализирует все слои дорожного полотна, находит уязвимые зоны и создает цифровой двойник дороги, используя мобильный лазерный сканер. Цифровой двойник будет находиться в базе данных со сведениями обо всех российских дорогах. Там же можно будет найти информацию о подрядных и эксплуатирующих организациях, а также о людях, которые в ежедневном режиме пользуются дорогами. РОСДОРНИИ будет собирать информацию и использовать самообучающийся искусственный интеллект для расчета интегрального индекса состояния покрытия. Это позволит своевременно и эффективно оценивать сумму, которую требуется потратить на капитальный ремонт дорог, отметил Алексей Варятченко. Благодаря новой системе любой желающий сможет увидеть, кто и когда ремонтировал нужный участок дороги и какие работы планируется провести в ближайшее время. По словам Варятченко, для обследования всех российских дорог нужно пять таких автолабораторий. Весной 2021 года начнет работу первый «Эскандор».

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter