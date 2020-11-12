РОСДОРНИИ запустит мобильные лаборатории для оценки качества дорог

Цифровой двойник будет находиться в базе данных со сведениями обо всех российских дорогах. Там же можно будет найти информацию о подрядных и эксплуатирующих организациях, а также о людях, которые в ежедневном режиме пользуются дорогами. РОСДОРНИИ будет собирать информацию и использовать самообучающийся искусственный интеллект для расчета интегрального индекса состояния покрытия. Это позволит своевременно и эффективно оценивать сумму, которую требуется потратить на капитальный ремонт дорог, отметил Алексей Варятченко.