Сергей Кириенко объявил о создании группы по поддержке креативных индустрий

Впервые российская креативная неделя прошла в сентябре 2020 года в парке Горького в Москве. Она объединила более тысячи мероприятий по всей России, было представлено 14 креативных индустрий. При этом мероприятие посетили более 250 тысяч человек, а онлайн-трансляции посмотрело более 15 миллионов россиян.