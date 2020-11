Сергей Кириенко объявил о создании группы по поддержке креативных индустрий

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко объявил о создании Межведомственной рабочей группы при правительстве и администрации президента РФ по поддержке креативных индустрий.

Впервые российская креативная неделя прошла в сентябре 2020 года в парке Горького в Москве. Она объединила более тысячи мероприятий по всей России, было представлено 14 креативных индустрий. При этом мероприятие посетили более 250 тысяч человек, а онлайн-трансляции посмотрело более 15 миллионов россиян. Тогда же от сообщества креативных индустрий поступил запрос о постоянной площадке для взаимодействия с властями. Кириенко подчеркнул важность совместных действий для такого развития. Помимо него, сопредседателем рабочей группы будет заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, курирующий нацпроект «Культура». По словам министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой, в рамках национального проекта «Культура» в России проводится комплекс мер, благодаря которым небольшие коллективы из регионов получили возможность получения грантов от государства. Директор Департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики правительства Российской Федерации Денис Молчанов рассказал, что целью нацпроекта «Культура» к 2024 году является увеличение количества посещений культурных мероприятий в три раза за счет развития инфраструктуры и поддержки молодых талантов. В ходе встречи спикеры обратили внимание на поддержку начинающих кинематографистов, перспективу анимации, развитие цифровых технологий и помощи мастерам, занимающихся художественными промыслами. Форум креативного бизнеса должен стать обязательным форматом на всех крупных международных экономических форумах. Напомним, 11 ноября в Сочи стартовал форум «Сильные идеи для нового времени», который организовал Росконгресс и Агентство стратегических инициатив. На нем мероприятии будут обсуждать 100 лучших идей в стратегических сферах, которые были выбраны в ходе народного голосования. В ноябре в Сочи пройдет форум «Сильные идеи для нового времени»

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter