СМИ выявили следы преднамеренного банкротства ГК «Севкабель»

В арбитражном суде Москвы рассматривается исковое заявление ООО «ПК «Севкабель» к Сбербанку, который вместе с банком “Траст” инициировал банкротство одного из старейших производителей кабельной продукции в России.

В судебную инстанцию обратились топ-менеджеры ООО «Управляющая компания «Политбюро» (УКПБ), которые и могут быть виновниками разгрома предприятия. В 2017-2018 годах собственник компании ООО «ГК «Севкабель» сменил наименование на ООО «Линия-К» и был ликвидирован. Производственное оборудование перешло во владение ООО «ПК «Севкабель», а территория и постройки достались ООО «БСПБ Капитал» из Санкт-Петербурга. Между предприятиями был заключен договор аренды, истекающий в августе 2020 года. То есть завод стал "квартирантом" на землях, которые ранее ему принадлежали, сообщает Newia. Отмечается, что производственные активы петербургского «Севкабеля» приобрел один из самарских конкурентов, АО «Росскат». Санация над обоими предприятиями была поручена банку «Траст». Как позже выяснилось, у «Росската» были крупные долги по налогам и кредитам, а «Севкабель» выступил его поручителем по крупным займам перед Сбербанком и «Трастом» на общую сумму 5,5 млрд рублей. То есть «Росскатом» были получены деньги, а отвечать пришлось «Севкабелю». Как предполагается, «Севкабель» могли поэтапно готовить к разгрому. В ноябре 2017 года функции по управлению были переданы УКПБ. Соучредителями предприятия являются Александр Вознесенский, Сергей Ярмилко и Артем Пидник. Непосредственно после их прихода «Севкабель» начал переводить крупные суммы денег для «управленческих расходов». Нередко они двукратно превышали аналогичные статьи трат за прошлые годы. Также Сергей Ярмилко выступил в качестве соучредителя ООО "Северный кабель". Схожесть наименования и профиля заставляет предположить, что структура возможно объединяла финансовые потоки завода и его контрагентов. Кроме этого, следует отметить, что зимой 2020 года ООО "Северный кабель" учредило ООО "Севкабель-розница", а перед банкротством данную структуру переименовали в АО "Севкабель". По словам Сергея Ярмилко, одна структура занимается реализацией продукции, а какие функции у других, он “не знает”. Из обрывочных данных создается картина: группа топ-менеджеров искусственно поделила предприятие, передала лучшую территорию застройщикам, а производственные активы - конкурентам. Сам завод переместился на новое место или просто был закрыт. Управленцы при этом получили возможность для перенаправления в нужную сторону денежных потоков, часть которых перетекла в подконтрольные компании. Представляет интерес, что заканчивающийся договор аренды не заставил менеджеров «Севкабеля» заняться вопросами согласования новой площадки. Когда сроки начали подходить к завершению, на заводе быстро осуществили демонтаж оборудования, а полтысячи сотрудников отправили в вынужденный простой. Сергей Ярмилко заявил, что завод не был перевезен вследствие "трудностей выбора новой площадки и сложностей финансирования". При этом проблем с отчислением сотен миллионов на цели управленческих расходов не возникло. Если бы эти средства были пущены на заблаговременный переезд, банкротства могло и не произойти. Заметим, что на фоне заявлений руководителей УКПБ о переезде, оборудования и запасов никто не видел ни на прежней площадке, ни на новой. Судебные тяжбы по кредитам Сбербанка значительно затормозят развитие предприятия. Может быть, иски к банкирам подавали для затягивания времени, необходимого УКПБ для окончательного вывода всех активов.

