СМИ выявили следы преднамеренного банкротства ГК «Севкабель»

Отмечается, что производственные активы петербургского «Севкабеля» приобрел один из самарских конкурентов, АО «Росскат». Санация над обоими предприятиями была поручена банку «Траст». Как позже выяснилось, у «Росската» были крупные долги по налогам и кредитам, а «Севкабель» выступил его поручителем по крупным займам перед Сбербанком и «Трастом» на общую сумму 5,5 млрд рублей. То есть «Росскатом» были получены деньги, а отвечать пришлось «Севкабелю».