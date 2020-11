В Нижнем Тагиле появится новый спортзал для тяжелоатлетов

В Нижнем Тагиле в здании, которое исключили из списка объектов приватизации, появится зал для тяжелоатлетов, сообщает пресс-служба гордумы.

Администрацией было принято решения о передаче помещения отделению тяжелой атлетики ШОР «Спутник». Директор спортшколы Елена Захарова считает, что новый спортзал позволит набрать большее количество спортсменов в возрасте от 10 лет. Отмечается, что в здании уже проходит ремонт. Смонтирован узел учета тепловой энергии, разведена электропроводка, восстанавливается кровля. Куплены радиаторы отопления и отделочные материалы. По предварительным оценкам, на ремонт потребуется 2,5 миллиона рублей. Еще такая же сумма понадобится на закупку оборудования. Напомним, воспитанник СК «Спутник» Илья Шульган победил в российском конкурсе среди тяжелоатлетов. Тагильский штангист одержал победу во всероссийском турнире

