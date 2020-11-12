В Роспотребнадзоре Свердловской области заявили о непредсказуемости COVID-19

В Роспотребнадзоре Свердловской области заявили о непредсказуемости COVID-19

Сегодня, 11:06ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Из-за человеческого фактора невозможно спрогнозировать распространение COVID-19, сообщил глава свердловского Роспотребнадзора Дмитрий Козловских.

По его словам, ситуация может меняться ежедневно, это зависит от поведения каждого человека. Козловских считает, что толчком роста заболеваемости в начале пандемии стали сами люди.

Люди перемещались между палатами, между отделениями. Распивали чаи, нарушая нормы социального дистанцирования,сообщил Козловских URA.RU.

Он подытожил, что спрогнозировать рост заболеваемости невозможно.

Напомним, в Свердловской области вчера было зафиксировано 306 случаев заболевания коронавирусом. С начала пандемии в регионе выявлено 39 376 заболевших свердловчан.

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