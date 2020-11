В Роспотребнадзоре Свердловской области заявили о непредсказуемости COVID-19

Из-за человеческого фактора невозможно спрогнозировать распространение COVID-19, сообщил глава свердловского Роспотребнадзора Дмитрий Козловских.

По его словам, ситуация может меняться ежедневно, это зависит от поведения каждого человека. Козловских считает, что толчком роста заболеваемости в начале пандемии стали сами люди. Люди перемещались между палатами, между отделениями. Распивали чаи, нарушая нормы социального дистанцирования,сообщил Козловских URA.RU. Он подытожил, что спрогнозировать рост заболеваемости невозможно. Напомним, в Свердловской области вчера было зафиксировано 306 случаев заболевания коронавирусом. С начала пандемии в регионе выявлено 39 376 заболевших свердловчан. На Урале впервые с июля выявлено более 300 случаев заражения COVID-19 за сутки

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter