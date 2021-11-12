Чиновники планируют рост средней зарплаты тагильчан до 50,8 тысячи рублей к 2024 году

Чиновники планируют рост средней зарплаты тагильчан до 50,8 тысячи рублей к 2024 году
Чиновники планируют рост средней зарплаты тагильчан до 50,8 тысячи рублей к 2024 году
Сегодня, 21:40ОбществоЕвгения СафинаФото: 1MI
На 5% увеличится средняя зарплата у тагильчан в 2022 году по прогнозу социально-экономического развития города. А к 2024 году жители будут получать в среднем 50,8 тысячи рублей, сообщается в постановлении администрации города за подписью главы города Владислава Пинаева.

Прогноз денежных доходов населения на 2022 год и плановый период на 2023–2024 годы разрабатывается на основе данных за отчетный период 2020 года, оценки состояния основных доходов до конца 2021 года, а также тенденций развития до 2024 года.

В 2021 году средняя заработная плата в Нижнем Тагиле составила 43,6 тысячи рублей, а среднедушевой доход — 27,2 тысячи рублей. По прогнозам, эти цифры в 2022 году увеличатся на 5% и составят 45,7 тысячи и 28,9 тысячи рублей соответственно.

А к 2024 году тагильчане в среднем будут зарабатывать на 15% больше, чем в 2021 году — 50,8 тысячи рублей. Среднедушевой доход возрастет на 20% и составит 32,6 тысячи.

Напомним, средняя зарплата в Свердловской области в мае 2021 года составила 47,8 тысячи рублей. Больше всего получили работники финансового и страхового рынка, а самые маленькие выплаты — сотрудники общепита и гостиниц.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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