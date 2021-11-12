Минеева: За период нерабочих дней бизнес в Москве потерял несколько миллиардов рублей

В период введенных в Москве нерабочих дней столичный бизнес понес убытки в размере нескольких миллиардов рублей. Бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева отметила, что заведения общепита, несмотря на действующие услуги доставки и возможность забрать еду навынос, заработали только 30-40% от обычного показателя выручки.

Как сообщает tass.ru, арендаторы торговых точек потеряли 10 миллиардов рублей, такие же убытки понесли и салоны красоты, ущерб фитнес-клубов составил 1,9 миллиарда рублей, цветочного ретейла — до 500 миллионов рублей. Такую информацию изданию представили опрошенные эксперты. Глава Союза торговых центров Булат Шакиров заявил, что столичные арендаторы за период объявленных в стране выходных потеряли свыше 10 миллиардов рублей. Количество пустующих торговых и арендных площадей за прошедшие 12 месяцев возросло на 30% из-за расторжения договоров аренды с бизнесменами, которые не имели финансовой возможности снимать помещения из-за введенных ковидных ограничений. Такую статистику привел руководитель общественной приемной при бизнес-омбудсмене Москвы, управляющий партнер консалтинговой компании «Аверта Групп» Алексей Шаров. Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева рассказал об убытках отрасли в Москве, назвав цифру в 1,9 миллиарда рублей. Она считает, что восстановление данного направления бизнеса произойдет далеко не сразу: на данный момент поток клиентов значительно снизился из-за нестабильной обстановки, которая складывается из постоянного введения новых правил работы и коронавирусных ограничений. Люди опасаются покупать абонементы из-за сложной ситуации с заболеваемостью и пока не спешат возвращаться в фитнес-центры. Член правления Ассоциации цветочного ретейла Иван Утенков отметил, что по предварительным оценкам, отрасль понесла убытки в размере 1 миллиарда рублей в период всеобщих нерабочих дней — с 28 октября по 7 ноября. Так как власти города пошли навстречу цветочному бизнесу и позволили торговым точкам работать в формате пунктов выдачи, потери удалось снизить до минимума. Но списание продукции все равно достигает значительных размеров, так как пока наблюдается низкий спрос на цветочную продукцию. По словам Утенкова, отрасль недополучила за месяц порядка 400-500 миллионов рублей. Общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей индустрии красоты Нина Литвинова рассказала, как режим нерабочих дней в столице отразился на прибыльности работы салонов красоты. Такие заведения потеряли по 400 — 700 тысяч рублей каждый, а всего в Москве сейчас их работает порядка 16,5 тысячи. Когда салоны открыли, клиенты после такого периода простоя обеспечили стопроцентную запись, однако по итогам работы этого месяца падение выручки все равно будет составлять 30 — 40% по сравнению с ноябрем 2020 года. Из-за объявленных ковидных каникул в Москве также пострадал и гостиничный бизнес. Загрузка составляла лишь 25 — 30% от среднестатистических показателей. Общественный уполномоченный по вопросам гостиничного бизнеса Игорь Лаврик доложил, что большая часть номеров была забронирована день в день. Это значит, в Москву гости приезжали по необходимости — в командировки, для проведения бизнес-встреч и рабочих визитов. Только с 10 ноября показатели начали расти, и сейчас наблюдается уже 50-процентная загрузка.

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