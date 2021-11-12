На бегущих крыс и блох из подвала пожаловались тагильчане из дома на Юности, 39

В первом подъезде общежития на улице Юности, 39 в Нижнем Тагиле обвалилась стена в подвал. Местные жители жалуются что, что из затопленного и захламленного подвала в квартиры бегут блохи, крысы и тараканы, а управляющая компания отказывается что-либо делать, ссылаясь долги жильцов по квартплате.

Мусор все-таки убрали после многочисленных жалоб, но стену в подвал восстанавливать не собираются. Говорят, что нет материалов, так как много должников по квартплате. Не понимаю, почему должны страдать те, кто исправно платит?рассказала редакции TagilCity.ru местная жительница Наталья. По ее словам, стена полностью обрушилась около полугода назад, затем начали трескаться стены в подъезде от воды, которая там стоит. В подвале протекает труба, ее надо срезать и ремонтировать. Звоню в УК с марта, они только «кормят завтраками» и ничего не делают. Подвальные блохи прыгают на первом этаже, комары и мошки везде летают, крысы бегают. Обработку проводили один раз, но толку от нее не было, потому что в подвале был хлам, пояснила тагильчанка. Фото: TagilCity.ru Общежитие на Юности, 39 обслуживает управляющая компания «Про». Директор УК Владимир Севрюгин отказался отвечать на вопросы журналиста TagilCity.ru о текущей задолженности жильцов и сроках ремонта подвала в первом подъезде дома. При этом на сайте регионального фонда капремонта Свердловской области числится задолженность по оплате более 700 тысяч рублей, из них более 100 тысяч рублей — это пеня. Всего по дому 1972 года постройки начислено 1,72 миллиона рублей, из них оплачено лишь 1,02 миллиона. Фото: Сайт Фонда содействия капремонту в домах Свердловской области Капитальный ремонт дома запланирован на 2030–2032 годы. В перечне работ значатся ремонт крыши, фасада, фундамента, подвальных помещений и другие. На 2042 год запланирован ремонт системы газоснабжения. Напомним, в сентябре жители дома на улице Попова, 37 пожаловались на аварийное состояние дома: протекающие трубы, разрушенные балконы и канализацию. При этом они ждут капремонт, за который задолжали 255 тысяч рублей и еще 330 тысяч управляющей компании «Тагил строй». Горячий ливень и 600 тысяч долгов: тагильчане из дома на ул. Попова ждут капремонт

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