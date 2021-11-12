Отменить запрет на посещение ТЦ без родителей попросила прокурора подросток из Серова

Отменить запрет на посещение ТЦ без родителей попросила прокурора подросток из Серова
Отменить запрет на посещение ТЦ без родителей попросила прокурора подросток из Серова
Сегодня, 12:12ОбществоФото: 1MI
С просьбой об отмене запрета посещения ТЦ детьми до 18 лет без сопровождения родителей в Свердловской области к губернатору и прокурору обратилась 15-летняя жительница Серова.

В своем обращении девочка пишет, что права подростком нарушаются данным указом. Открытое письмо появилось в группе «ВК Серов» Вконтакте.

В качестве довода она приводит пункт 2 статьи 26 ГК РФ, согласно которому, несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет, могут самостоятельно распоряжаться своими доходами и совершать мелкие сделки.

Кроме того, серовчанка отмечает, что по статье 63 ТК РФ, подростки имеют право работать по трудовым договорам, в том числе с торговых центрах.

Именно потому девочка просит принять меры прокурорского реагирования и отменить пункт указа, запрещающий подросткам посещать торговые центры без родителей.

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