Первый зам Абдулкадырова назначен начальником полиции Первоуральска

Вячеслав Шведчиков, бывший первый заместитель Ибрагима Абдулкадырова в МУ МВД России «Нижнетагильское», получил новое назначение. Теперь он будет руководить полицией Первоуральска без приставки «врио».

С 1 февраля 2021 года полковника Шведчикова назначили временно исполняющим обязанности начальника отдела МВД Первоуральска. Изначально предполагалось, что в этой должности первый заместитель главного полицейского Нижнего Тагила пробудет всего два месяца. Однако в начале ноября полковника утвердили на посту главы полиции Первоуральска. Информацию о назначении редакции TagilCity.ru рассказал источник в ГУ МВД по Свердловской области. В настоящий момент обязанности первого заместителя в Нижнем Тагиле исполняет бывший заместитель Вячеслава Шведчикова подполковник Вадим Саматов. Полковник Шведчиков родом из Ирбита. Школу будущий полковник полиции окончил в Туринске. Служил Вячеслав Шведчиков в пограничных войсках на Дальнем Востоке. На гражданку пришел сразу работать в полицию — на должность милиционера-кинолога. Потом дослужился до начальника криминальной милиции и подразделения по борьбе с экономическими преступлениями. В 2011 году Вячеслава Сергеевича назначили на должность руководителя МУ МВД «Ирбитский», а в 2018 году полковник Шведчиков стал первым заместителем начальника МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагима Абдулкадырова. Напомним, после скандального увольнения начальника полиции Первоуральска Олега Грехова, обвиняемого в получении взятки, ведомством руководили его заместители в приставкой врио. По информации следствия, экс-руководитель передал записи переговоров бывшего главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана третьим лицам. Стоимость сделки составила 300 тысяч рублей. Заместитель главы МВД Нижнего Тагила временно возглавил полицию Первоуральска

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