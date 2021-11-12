Первый зам Абдулкадырова назначен начальником полиции Первоуральска

С 1 февраля 2021 года полковника Шведчикова назначили временно исполняющим обязанности начальника отдела МВД Первоуральска. Изначально предполагалось, что в этой должности первый заместитель главного полицейского Нижнего Тагила пробудет всего два месяца. Однако в начале ноября полковника утвердили на посту главы полиции Первоуральска.
Информацию о назначении редакции TagilCity.ru рассказал источник в ГУ МВД по Свердловской области.
В настоящий момент обязанности первого заместителя в Нижнем Тагиле исполняет бывший заместитель Вячеслава Шведчикова подполковник Вадим Саматов.
Полковник Шведчиков родом из Ирбита. Школу будущий полковник полиции окончил в Туринске. Служил Вячеслав Шведчиков в пограничных войсках на Дальнем Востоке. На гражданку пришел сразу работать в полицию — на должность милиционера-кинолога. Потом дослужился до начальника криминальной милиции и подразделения по борьбе с экономическими преступлениями. В 2011 году Вячеслава Сергеевича назначили на должность руководителя МУ МВД «Ирбитский», а в 2018 году полковник Шведчиков стал первым заместителем начальника МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагима Абдулкадырова.
Напомним, после скандального увольнения начальника полиции Первоуральска Олега Грехова, обвиняемого в получении взятки, ведомством руководили его заместители в приставкой врио. По информации следствия, экс-руководитель передал записи переговоров бывшего главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана третьим лицам. Стоимость сделки составила 300 тысяч рублей.