Первый зам Абдулкадырова назначен начальником полиции Первоуральска

Первый зам Абдулкадырова назначен начальником полиции Первоуральска
Первый зам Абдулкадырова назначен начальником полиции Первоуральска
Сегодня, 15:53ОбществоФото: TagilCity.ru
Вячеслав Шведчиков, бывший первый заместитель Ибрагима Абдулкадырова в МУ МВД России «Нижнетагильское», получил новое назначение. Теперь он будет руководить полицией Первоуральска без приставки «врио».

С 1 февраля 2021 года полковника Шведчикова назначили временно исполняющим обязанности начальника отдела МВД Первоуральска. Изначально предполагалось, что в этой должности первый заместитель главного полицейского Нижнего Тагила пробудет всего два месяца. Однако в начале ноября полковника утвердили на посту главы полиции Первоуральска.

Информацию о назначении редакции TagilCity.ru рассказал источник в ГУ МВД по Свердловской области.

В настоящий момент обязанности первого заместителя в Нижнем Тагиле исполняет бывший заместитель Вячеслава Шведчикова подполковник Вадим Саматов.

Полковник Шведчиков родом из Ирбита. Школу будущий полковник полиции окончил в Туринске. Служил Вячеслав Шведчиков в пограничных войсках на Дальнем Востоке. На гражданку пришел сразу работать в полицию — на должность милиционера-кинолога. Потом дослужился до начальника криминальной милиции и подразделения по борьбе с экономическими преступлениями. В 2011 году Вячеслава Сергеевича назначили на должность руководителя МУ МВД «Ирбитский», а в 2018 году полковник Шведчиков стал первым заместителем начальника МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагима Абдулкадырова.

Напомним, после скандального увольнения начальника полиции Первоуральска Олега Грехова, обвиняемого в получении взятки, ведомством руководили его заместители в приставкой врио. По информации следствия, экс-руководитель передал записи переговоров бывшего главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана третьим лицам. Стоимость сделки составила 300 тысяч рублей.

Сюжеты:
Эксклюзив
Материалы по теме:
Ибрагим АбдулкадыровМВДШведчиковуправление мвдВячеслав Шведчиков
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы