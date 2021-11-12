Пешеходные экскурсии в наушниках будут проводиться в Нижнем Тагиле

Это оборудование нужно для проведения преимущественно пеших экскурсий, чтобы шум улицы не мешал слышать экскурсовода.
Экскурсант надевает наушники и хорошо слышит, что говорит экскурсовод, даже двигаясь от него на каком-то расстоянии. Это особенно удобно для больших групп, рассказали редакции TagilCity.ru в Центре развития туризма Нижнего Тагила.
Всего будет закуплено не менее 60 наушников, четырех микрофонов и двух зарядных устройств, позволяющих одновременно заряжать не менее 20 устройств.
Оборудование должно быть новым и изготовленным не ранее 2020 года. Поставить его нужно в течение 30 дней с момента заключения контракта. Гарантийный срок товара составит два года.
Напомним, интерактивные экскурсии в шлемах виртуальной реальности в рамках проекта «Мастерские народных художественных промыслов Нижнего Тагила» будут организованы в городе. На закупку оборудования была выделена 151 тысяча рублей.