Пешеходные экскурсии в наушниках будут проводиться в Нижнем Тагиле

Пешеходные экскурсии в наушниках будут проводиться в Нижнем Тагиле
Пешеходные экскурсии в наушниках будут проводиться в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:57ОбществоФото: pixabay.com
Пешие экскурсии с современным новым оборудованием будут проводиться в Нижнем Тагиле. Центр развития туризма закупает наушники и микрофоны на 333 тысячи рублей.

Это оборудование нужно для проведения преимущественно пеших экскурсий, чтобы шум улицы не мешал слышать экскурсовода.

Экскурсант надевает наушники и хорошо слышит, что говорит экскурсовод, даже двигаясь от него на каком-то расстоянии. Это особенно удобно для больших групп, рассказали редакции TagilCity.ru в Центре развития туризма Нижнего Тагила.

Всего будет закуплено не менее 60 наушников, четырех микрофонов и двух зарядных устройств, позволяющих одновременно заряжать не менее 20 устройств.

Оборудование должно быть новым и изготовленным не ранее 2020 года. Поставить его нужно в течение 30 дней с момента заключения контракта. Гарантийный срок товара составит два года.

Напомним, интерактивные экскурсии в шлемах виртуальной реальности в рамках проекта «Мастерские народных художественных промыслов Нижнего Тагила» будут организованы в городе. На закупку оборудования была выделена 151 тысяча рублей.

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