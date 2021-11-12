Победители «Зеленой премии» смогут представлять РЭО в просветительской кампании

Российский экологический оператор объявил о старте сбора заявок на «Зеленую премию». Это новое мероприятие, в рамках которого РЭО будет продвигать идеи осознанного потребления и более экологичного обращения с ТКО. Номинантов будут награждать в декабре в Москве.

Организаторы премии отмечают, что ее основная цель — это формирование новой модели обращения граждан с отходами. По словам руководителя РЭО Дениса Буцаева, сфера обращения с отходами не ограничивается строительством перерабатывающих предприятий и принятием соответствующих законов. Она простирается гораздо дальше и затрагивает менталитет граждан. «Зеленая премия» должна привлечь наиболее активных, которые затем понесут идеи более экологичного обращения с отходами дальше в массы. Еще одна важная цель мероприятия — повышение инвестиционной привлекательности области обращения с твердыми коммунальными отходами, пишет ТАСС. В конкурсе будет 7 номинаций, среди которых «Общественные организации и волонтеры», «Культура и искусство», «Образовательные учреждения и медиапроекты». Жюри будет оценивать участников по разным критериям. Это и позитивные изменения в долгосрочной и краткосрочной перспективе, и охват, и возможность масштабирования проектов. Участвовать в конкурсе могут граждане РФ, достигшие 18-летнего возраста, общественные организации, операторы, работающие с ТКО, и даже целые субъекты РФ. В рамках премии будут награждать и лидеров «Зеленого рейтинга» регионов, а также лучших региональных операторов, работающих на территории субъектов РФ. Прием заявок осуществляется до 1 декабря. Точной даты подведения итогов и награждения еще нет, но церемония пройдет в столице России с 10 по 17 декабря. Победители смогут принять участие в просветительских акциях как лица РЭО. Сообщается, что один участник может подавать несколько заявок в разных номинациях, но на каждую из них принимается только одна. Подать заявку можно на сайте «Зеленой премии».

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter