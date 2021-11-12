Приехавший на заработки парень продолжает разыскиваться в Екатеринбурге

18-летний Дмитрий Апухтин, который приехал из Челябинска в Екатеринбург на заработки и попал на ИВС, продолжается разыскиваться полицейскими и волонтерами.

Мать Дмитрия еще 20 сентября написала заявление о пропаже сына, однако до сих пор поиски не дали никаких результатов. Последний раз парень связывался с женщиной 28 октября. Дмитрий рассказал, что с ним все в порядке, но он уже не в Екатеринбурге. Рост Дмитрия 174 сантиметра, у него худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. В день пропажи был одет в черную куртку, черные спортивные штаны, черные кроссовки и такого же цвета кепку. Помимо полицейских его поисками занимается отряд «Лиза Алерт». Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт» Напомним, после того, как челябинец уехал на заработки, он смог только дважды связаться с матерью. 21 сентября по телефону молодой человек заявил, что находится в изоляторе временного содержания (ИВС). След пропавшего в ИВС Челябинска парня тянется в Екатеринбург

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