Приехавший на заработки парень продолжает разыскиваться в Екатеринбурге

Приехавший на заработки парень продолжает разыскиваться в Екатеринбурге
Приехавший на заработки парень продолжает разыскиваться в Екатеринбурге
Сегодня, 21:41ОбществоФото: 1MI
18-летний Дмитрий Апухтин, который приехал из Челябинска в Екатеринбург на заработки и попал на ИВС, продолжается разыскиваться полицейскими и волонтерами.

Мать Дмитрия еще 20 сентября написала заявление о пропаже сына, однако до сих пор поиски не дали никаких результатов. Последний раз парень связывался с женщиной 28 октября. Дмитрий рассказал, что с ним все в порядке, но он уже не в Екатеринбурге.

Рост Дмитрия 174 сантиметра, у него худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. В день пропажи был одет в черную куртку, черные спортивные штаны, черные кроссовки и такого же цвета кепку. Помимо полицейских его поисками занимается отряд «Лиза Алерт».

Фото:поисковый отряд «Лиза Алерт»

Напомним, после того, как челябинец уехал на заработки, он смог только дважды связаться с матерью. 21 сентября по телефону молодой человек заявил, что находится в изоляторе временного содержания (ИВС).

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
Челябинскпропал человекпропалпоискиЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы