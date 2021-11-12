Свердловчанин стал одним из лучших лекторов во всероссийской онлайн-экспедиции

10 ноября были подведены итоги II Всероссийской просветительской онлайн-экспедиции «Моя страна — моя Россия». В список лучших лекторов проекта вошел председатель совета ПО «Уральский следопыт» в Свердловской области Андрей Никонов, который провел онлайн-занятие «Алапаевская узкоколейная железная дорога».

Впервые проект был реализован в 2020 году в формате открытых онлайн-занятий о культуре, традициях, национальных и исторических особенностях регионов России, которые провели 85 лекторов из различных субъектов РФ. Темой нового сезона стал просветительский и этнокультурный туризм. В этом году в экспедиции участвовали все федеральные округа, было проведено 60 онлайн-занятий, которые посмотрели более одного миллиона зрителей. В 2021 году ключевыми темами были выбраны просветительский и этнокультурный туризм. Также в этом сезоне мы не обошлись без нововведений. Мы приняли решение, что просветительские онлайн-экспедиции можно сделать без привязки к конкретному региону, а сделать эти путешествия с привязкой к интересным маршрутам и объектам. Так многие экскурсии проводились по межрегиональным туристическим маршрутам,отметил заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов Фото: «Моя страна — моя Россия» Свердловская область встретила онлайн-экспедицию 3 ноября. Онлайн-занятие «Алапаевская узкоколейная железная дорога» провел председатель совета ПО «Уральский следопыт», научный руководитель победителя Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» Андрей Никонов. В рамках нашей лекции Всероссийской просветительской онлайн-экспедиции «Моя страна — моя Россия» мы познакомились с историей создания узкоколейки, железоделательного завода в Алапаевске, поговорили об исторических событиях начала 20-го века, о роли китайцев в судьбе членов Царской семьи Романовых. Об особенностях узкоколейки и местах, куда ведет сохранившаяся ветка в 170 километров,рассказал Андрей Никонов. По итогам проекта Андрей Никонов вошел в список лучших лекторов просветительского проекта. Помимо участия в онлайн-экспедиции, которая проводится для повышения интереса к культуре, истории и достопримечательностям различных регионов, Свердловская область активно развивает и различные туристические направления и объекты. Стимулом для этого стал новый национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» и три федеральных проекта в его составе: развитие туристической инфраструктуры, повышение доступности туристических услуг и совершенствование управления в сфере туризма. В конце прошлого года правительство региона в рамках нацпроекта привлекло из федерального бюджета 37 млн рублей на развитие инфраструктуры внутреннего туризма. 14 проектов получили гранты для реализации на территории области. В Нижнем Тагиле на стыке национальных проектов «Образование», «Жилье и городская среда», «Туризм и индустрия гостеприимства» была благоустроена вторая очередь набережной Тагильского пруда. В проект было вложено более 500 млн рублей. На площадке рядом с Городским дворцом детского и юношеского творчества появились скейт-парк, открытый картодром, автогородок для дошкольников, бассейн для запуска радиоуправляемых моделей, прогулочные и спортивные зоны. На открытии парка также побывала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, которая отметила значимость такого туристического объекта: Очень приятно, что в проектировании площадок приняли участие неравнодушные жители Нижнего Тагила. И отдельные элементы создавались исключительно с их участием и по их рекомендации. Я искренне верю, что этот проект будет работать не только на развитие туристической привлекательности Нижнего Тагила, но и в целом на социально-экономическое развитие города и области. Фото: TagilCity.ru Реализация нацпроекта проходит и в столице Свердловской области. Еще одним объектом нового национального проекта стал отель класса «четыре звезды» на площадке выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО». Строительство отеля планируется завершить в 2023 году. Предполагается, что в гостинице будет 203 номера, в состав комплекса также войдет конференц-зал, ресторан, фитнес-зал. Отель станет одним из первых инфраструктурных проектов национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», реализуемых инвестором совместно с корпорацией «Туризм.РФ». Реализация проекта будет способствовать развитию качественной туристской инфраструктуры города и создаст благоприятные условия для развития туризма в регионе,рассказала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова. В этом году снова открыт сбор заявок на софинансирование туристических проектов в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». По мнению Виктории Казаковой, участие в нем развивает межрегиональное взаимодействие в продвижении территории, открывает новые возможности путешествий для туристов и стимулирует развитие национальной экономики и экономики регионов.

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