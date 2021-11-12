Технические средства реабилитации для инвалидов доступны на Ozon

Трости, коляски и другие технические средства реабилитации (ТСР), предусмотренные индивидуальной программой реабилитации и абилитации граждан с инвалидностью, теперь стали доступны на Ozon. Эти товары можно приобрести с помощью электронного сертификата.

До этого можно было воспользоваться сертификатом только в офлайн-магазинах, которые подключены к эквайрингу и поддерживают операции с электронным сертификатом. Об этом пишет newizv.ru. В этом месяце к приему электронных сертификатов подключился первый интернет-магазин Ozon. Теперь можно заплатить напрямую продавцу через онлайн-магазин и приобрести нужный товар, сидя дома. Ozon стал первой онлайн-площадкой, которая реализовала свое право на подключение к системе «Электронный сертификат» (ГИС ЭС). В скором будущем и другие маркетплейсы последуют этому примеру. Об этом сообщил замглавы Минтруда России Алексей Вовченко. Сегодня в интернет-магазине Ozon доступны более 900 товаров ТСР. В России работают 63 сортировочных центра, более 15 тысяч точек выдачи заказов (ПВЗ + постаматы), а около 3,5 тысячи курьеров доставляют посылки. К тому же заказ можно получить через «Почту России», что дает возможность доставлять товары в любую точку России. Ранее в РФ был подписан закон об электронных сертификатах для инвалидов. Он представляет собой платежный инструмент. Так, к карте «МИР» привязывается конкретная сумма, которую можно потратить на определенные виды товаров, например на кресло для инвалида. Сертификат можно оформить онлайн через сайт «Госуслуги» или при личном визите в ФСС России и МФЦ. Сертификат является дополнительным инструментом к уже имеющимся — компенсации денег за самостоятельно купленное ТСР и его получение в натуральном виде. Так, инвалид имеет право получить товар через Фонд соцстраха РФ, взять компенсацию за купленное самостоятельно средство. Также он может получить сертификат и воспользоваться им при покупке товара. Созданный Фондом социального страхования РФ «Каталог технических средств реабилитации» поможет рассчитать стоимость компенсации за приобретение ТСР, изучить доступные магазины для покупок либо узнать стоимость сертификата. Расчеты и все данные, выполненные в каталоге, являются официальными и постоянно обновляются. Всего в России государственной поддержкой при покупке ТСР пользуются около 1,5 миллиона граждан ежегодно. Более детальную информацию можно узнать в Telegram-канале ФСС_info.

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