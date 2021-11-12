Устроившего смертельное ДТП 17-летнего водителя «Шкоды» суд оставил на свободе

Ему назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» Вконтакте.
По версии следствия, 7 ноября 2020 года в 04.30 ученик 11 класса находился в состоянии алкогольного опьянения. Он взял у отца без разрешения машину «Skoda Rapid» и решил покататься.
Когда молодой человек ехал со стороны улицы Верхняя Черепанова в сторону улицы Космонавтов и возле ома № 60 на улице Вогульская сбил пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу.
В результате 66-летний мужчина скончался на месте. Приехавшие медики констатировали смерть.
Молодой человек осужден за нарушение ПДД при управлении автомобилем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Водитель полностью признал свою вину.