В декабре в Сочи пройдет конгресс молодых ученых

В декабре в Сочи пройдет конгресс молодых ученых
В декабре в Сочи пройдет конгресс молодых ученых
Сегодня, 16:10ОбществоФото: pxfuel.com
Образовательный центр «Сириус» в Сочи с 8 по 10 декабря будет принимать участников Конгресса молодых ученых. Среди его организаторов Росконгресс, Минобрнауки и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию.

Как отметил сопредседатель оргкомитета Года науки и технологий Дмитрий Чернышенко, конгресс будет одним из главных событий данного тематического года. На нем будут представлены итоги по тематическим месяцам и определены приоритеты российской науки на будущее, пишет newsnn.ru.

По словам Чернышенко, за время проведения Года науки в России удалось достигнуть достаточно высоких показателей. Что касается конгресса, то он должен стать продвинутой диалоговой площадкой для ученых разных поколений. Также сопредседатель оргкомитета выразил уверенность в том, что молодые ученые Российской Федерации достойны своих великих предшественников.

Участники конгресса обсудят планы, которые должны обеспечить отечественной науке достойное положение в мире. Напомним, каждый из месяцев Года науки имел свою темы. Так, март был посвящен медицине, а апрель — космическим технологиям. Напомним, оператором проведения Года науки и технологий в РФ является АНО «Национальные приоритеты».

Деловая программа конгресса будет представлена круглыми столами, дискуссиями и тематическими сессиями. Ученые смогут ознакомиться с наработками коллег и поделиться своими достижениями.

Организаторы отметили, что конгресс будет проходить с соблюдением всех норм противоэпидемической защиты, обозначенных Роспотребнадзором.

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