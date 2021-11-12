Виктория Абрамченко: Вакцину от АЧС внедрят в животноводстве к 2024 году

Виктория Абрамченко: Вакцину от АЧС внедрят в животноводстве к 2024 году
Виктория Абрамченко: Вакцину от АЧС внедрят в животноводстве к 2024 году
Сегодня, 22:11ОбществоФото: фрагмент видео
Вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила ответственным ведомствам разработать и внедрить для сельскохозяйственных животных вакцину против африканской чумы свиней. Данное поручение было дано в рамках заседания межведомственной противоэпизоотической комиссии.

В ходе ее заседания Виктория Абрамченко сообщила, что ситуация с АЧС, которая сложилась в настоящее время в России, несет угрозу развитию животноводства, а также ветеринарной и национальной продовольственной безопасности в целом, информирует 360tv.ru.

Также заместитель председателя Правительства РФ заметила, что такие опасные болезни животных, как африканская чума и ящур, уже значительно сократили производство животноводческой продукции в стране. Так, на сегодняшний день очаги АЧС зафиксированы 38 субъектах - в частности, сообщается об инфицировании 112 объектов из числа сельхозживотных. Более того, в 19 регионах также появились случаи заболевания среди диких кабанов.

По данным федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, вспышки заболевания африканской чумой свиней обнаружены в 11 крупных комплексах третьего и четвертого компартмента. При этом причиной распространения вирусной болезни специалисты назвали нарушение ветеринарно-санитарных правил на предприятиях, а также циркуляцию возбудителя вируса на территории прилегающей местности, в том числе в дикой фауне.

По итогам заседания противоэпизоотической комиссии Виктория Абрамченко поручила профильным ведомствам разработать план мероприятий по регулярному внеплановому ветеринарному надзору на предприятиях, а также создать систему реагирования на риски распространения данной вирусной болезни.

«Ветеринарные службы регионов во главе с Россельхознадзором должны систематически контролировать ситуацию. И исходя из результатов мониторинга должен включаться соответствующий уровень обороны и оперативно проводиться «блокирующие» мероприятия - муниципального, регионального или федерального уровня», - прокомментировала Абрамченко.

Согласно данным за текущий год, проблема с АЧС нанесла ущерб экономике страны на общую сумму 1,9 миллиарда рублей. Виктория Абрамченко подчеркнула, что АЧС несет угрозу национальной безопасности России. В связи с этим она поручила разработать вакцину для сельхозживотных против данной вирус болезни.

Сообщается, что разработкой вакцины займутся специалисты Минобрнауки и РАН. Вакцина должна быть внедрена в животноводстве к 2024 году.

«От науки ждут прорыва, без создания эффективной вакцины невозможно справиться с АЧС и обезопасить страну от рисков заражения территорий и снижения производства. Ежегодно мы переносим сроки научным организациям, при этом есть стратегические документы, необходимое финансирование, координация, готовность бизнеса принять участие. Предлагаю поставить точку», - заметила вице-премьер.

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