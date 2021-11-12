Виктория Абрамченко: Вакцину от АЧС внедрят в животноводстве к 2024 году

В ходе ее заседания Виктория Абрамченко сообщила, что ситуация с АЧС, которая сложилась в настоящее время в России, несет угрозу развитию животноводства, а также ветеринарной и национальной продовольственной безопасности в целом, информирует 360tv.ru.

Также заместитель председателя Правительства РФ заметила, что такие опасные болезни животных, как африканская чума и ящур, уже значительно сократили производство животноводческой продукции в стране. Так, на сегодняшний день очаги АЧС зафиксированы 38 субъектах - в частности, сообщается об инфицировании 112 объектов из числа сельхозживотных. Более того, в 19 регионах также появились случаи заболевания среди диких кабанов.