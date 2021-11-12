За звонки коллекторов из-за незаконного займа свердловчанин отсудил у банка 25 тысяч

В декабре стало известно об обмане и екатеринбуржец подал заявление о возбуждении уголовного дела из-за мошенничества. Ему было отказано, однако в 2016 году в отношении сотрудницы все равно завели дело, но уже по заявлению самого банка. При этом через три месяца оно было прекращено в связи с амнистией.