Американцы проехали на смеси «Кока-колы» и «Ментоса» 73 метра
12 декабря 2011, 10:59ОбществоРОман БОТов
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Американцы Фритц Гроуб и Стефен Вольтц обновили собственный рекорд по дальности поездки на, как они сами его называют, «реактивном автомобиле», приводимом в движение в результате химической реакции между низкокалорийной «Кока-колой» и леденцами Mentos.
Для того, чтобы заставить «машину» двигаться в 54 бутылки с «Кока-колой», установленные в ее кузове, одновременно погрузили 324 леденца «Ментос». В результате, изобретение Гроуба и Вольтца проехало 73 метра — на 10 метров дальше, чем годом ранее, когда для аналогичного заезда американцы использовали 108 бутылок «Колы» и 648 «Ментосов».
Гроуб и Вольтц проводят свои эксперименты с «Кока-колой» и «Ментосом» уже несколько лет. За это время производители этих продуктов стали их спонсорами, а сами изобретатели установили три рекорда Гиннесса, были номинированы на две премии «Эмми», открыли интернет-магазин и стали проводить собственные шоу.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей