Американцы проехали на смеси «Кока-колы» и «Ментоса» 73 метра

Для того, чтобы заставить «машину» двигаться в 54 бутылки с «Кока-колой», установленные в ее кузове, одновременно погрузили 324 леденца «Ментос». В результате, изобретение Гроуба и Вольтца проехало 73 метра — на 10 метров дальше, чем годом ранее, когда для аналогичного заезда американцы использовали 108 бутылок «Колы» и 648 «Ментосов».

Гроуб и Вольтц проводят свои эксперименты с «Кока-колой» и «Ментосом» уже несколько лет. За это время производители этих продуктов стали их спонсорами, а сами изобретатели установили три рекорда Гиннесса, были номинированы на две премии «Эмми», открыли интернет-магазин и стали проводить собственные шоу.