Банк «АВАНГАРД» открыл первый офис в г. Нижний Тагил
12 декабря 2011, 19:20ОбществоЕгорова Елена Владимировна
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Офис «Центральный» осуществляет полное комплексное обслуживание физических и юридических лиц. Клиентам предлагается расчетно-кассовое обслуживание, размещение средств во вклады в рублях и иностранной...
Офис «Центральный» осуществляет полное комплексное обслуживание физических и юридических лиц. Клиентам предлагается расчетно-кассовое обслуживание, размещение средств во вклады в рублях и иностранной валюте, переводы Western Union и Contact. Офис обслуживает банковские карты Visa и MasterCard, выпускает кредитные карты этих платежных систем с первым льготным периодом кредитования до 200 дней, а также продает авиабилеты на рейсы любых авиакомпаний.
Офис расположен по адресу: пр. Ленина, д. 21Б. Режим работы: понедельник–пятница с 9:30 до 17:30, без перерыва.
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