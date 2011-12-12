Банк «АВАНГАРД» открыл первый офис в г. Нижний Тагил

Офис «Центральный» осуществляет полное комплексное обслуживание физических и юридических лиц. Клиентам предлагается расчетно-кассовое обслуживание, размещение средств во вклады в рублях и иностранной валюте, переводы Western Union и Contact. Офис обслуживает банковские карты Visa и MasterCard, выпускает кредитные карты этих платежных систем с первым льготным периодом кредитования до 200 дней, а также продает авиабилеты на рейсы любых авиакомпаний.