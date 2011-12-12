Банк24.ру предложил сотрудникам предприятий кредит «Без вопросов»

С декабря месяца обладатели зарплатных карт Банка24.ру получили доступ к кредитным деньгам. Специалисты Банка особенно отмечают доступность этого вида кредитования, так как кредитный лимит по карте клиента начинает увеличиваться практически сразу, после выдачи карты и для этого не нужны никакие дополнительные документы.

Уже через месяц после получения первой зарплаты, Вы заметите увеличение доступных кредитных средств на карте, и постепенно эта сумма вырастет до среднемесячной величины вашей зарплаты. Таким образом, у Вас появится своеобразная «Заначка», которой Вы всегда сможете воспользоваться при необходимости, и вернуть деньги со следующей зарплаты рассказывает Андрей Завадских, заместитель начальника Управления розничного кредитования.

Если же Вы хотите получить большую сумму в долг - до трёх ваших ежемесячных зарплат, либо не хотите ждать, когда ваш кредитный лимит увеличится автоматически, то тогда, Вы всегда можете прийти в офис Банка с паспортом и вторым документом и заполнить заявление. В обоих случаях «Заначку» Вам оформят на хороших условиях по ставке 22% годовых.