Черные траурные шары взлетели в небо над Нижним Тагилом (фото)

Как уже сообщалось, первый субботний митинг состоялся на площади передкинотеатром «Современник» и был посвящен проблемам здравоохранения вгороде. «Если наши чиновники не в состоянии навести элементарныйпорядок в подведомственных учреждениях, то грош цена этим чиновникам», -негодовали митингующие.

Особенно присутствующих на митинге возмущала перспектива назначенияновым вице-мэром по соцполитике начальника управления здравоохраненияОксаны Хулап. Частных примеров халатного обращения медиков к своимобязанностям было высказано предостаточно. Но особенно произвело выступление мамы умершего недавно мальчика Савелия Гладыша.

Многие,наверное, просто не знают, что произошло на самом деле… Я и мой малышждали конкретной помощи 6 часов, и не дождались. Неправда, что мой сынумер в карете скорой помощи. Он умер буквально на пороге очереднойбольницы, потому что никто не оказал ему помощи заявила с дрожью вголосе Гладыш.

По словам матери, врачи даже диагноз заболевания сразуопределить не смогли: одни подразумевали подозрение на пневмонию,другие считали, что ребенок болен краснухой, скарлатиной… «Это неврачи, это садисты! Видели, что ребенок умирает, и ничем не помогли», -завершила свое выступление Гладыш.

А стоявший в толпе мужчина, отказавшийся назвать свое имя, рассказалавтору другую историю: лет 20 тому назад у него умерла маленькая дочь,после удачно проведенной операции девочку поместили в реанимационноеотделение 3-ей детской горбольницы, где в ту пору главврачом былВячеслав Погудин, но спасти ребенка не удалось. Несмотря на личныезаверения В. Погудина, что «все страшное - уже позади».

В итоге митингующие, выступление которых местные властипроигнорировали, решили обратиться с открытым письмом к министру РФТатьяне Голиковой, чтобы хотя бы она навела порядок в системездравоохранения города. А в самом финале мероприятия в небо взвились десятки черных воздушных шаров – траурных знак памяти всех, кто умер, неполучив нужной медицинской помощи.

Наступившие заморозки невольно ускорили завершение протестногомероприятия. Но манифестанты во главе с небезызвестным Егором Бычковымпообещали собрать еще большее количество граждан на следующий митинг,если власти не примут никаких мер по улучшению ситуации в системездравоохранения. Увы, в следующий раз придется, наверное, митинговатьуже в Екатеринбурге. С января почти все наши медучреждения переходят по дюрисдикцию области.