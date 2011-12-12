«Чистый город» вернется в Нижний Тагил

Полное название региональной общественной организации – «Чистый двор –Чистый город», но зачастую используется сокращенное – «Чистый город»,рассказала TagilCity.ru председатель региональной организации СветланаЕфанова. Организация была зарегистрирована в Екатеринбурге три годаназад, ее деятельность направлена на формирование у населенияэкологической культуры и общественный экологический контроль.

По словам Светланы Ефановой, ничего общего с тагильским общественным движением «Чистый город» экологи не имеют. «Они взяли раскрученный бренд. В других городах области знают только нас», - сказала она. В организации «Чистый двор - Чистый город» решили, что тагильский«двойник» - это пиар-проект, который существует только до выборов, поэтому не стали вести с ним борьбу за название.