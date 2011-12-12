Футбольный клуб «Уралец»: «Нижнему Тагилу нужна футбольная школа»

Вопрос от посетителя: Что у клуба с финансированием? Насколько я в курсе, у клуба положение несколько шаткое, будет ли он работать в следующих сезонах?

Сергей Ионас: Благодаря министру спорта и туризма Свердловской области и его коллегам в этом году был возрожден тагильский футбольный клуб «Уралец».

Вопрос финансирования в 2012 году рассматривается в бюджете города. В будущем году планируют заложены средства на финансировние профессиональных клубов, в их числе и сумма в районе 2 миллионов рублей на ФК «Уралец».

Футбольная команда была создана в 1946 году, на базе нижнетагильского металлургического завода. Команда в разные времена носила разные названия – «Авангард», «Металлург». А с 1967 года появилось уже название футбольного клуба «Уралец». В 1960 и 1964 годах мы занимали первые места в классе «В». А в 1975 году – 1 место во второй лиге первенства России. В 2006 году «Уралец» прекратил существование. А в 2011 году, в год 65-летия, команда мастеров возродилась рассказывает Владимир Подлас.

TagilCity.ru: Что стало причиной перерыва?

Сергей Ионас: Перерыв возник из-за окончания финансирования от НТМК. В течение всего этого срока мы обращались к комбинату, но никакого ответа не смогли получить. Обращались мы к самым разным организациям, и в 2011 году работу клуб «Уралец» возобновил благодаря именно областной поддержке.

Не остается в стороне и Администрация города Нижний Тагил – она предоставляет нам стадион «Юность» для игр и тренировок команды. Однако на сегодняшний день стадион не соответствует регламенту соревнований (поле, трибуны и подтрибунные помещения).

TagilCity.ru: А какие сейчас планы есть у клуба?

Сергей Ионас: Планов у нас много. Мы хотим создать футбольную школу. Свое позитивное отношение к этому нашему начинанию уже высказал Вячеслав Погудин, однако сейчас, после выборов, неизвестно, кто будет руководить этим направлением.

Мы играли в этом сезоне во множестве городов – Аше, Магнитогорске и других – везде есть школы футбола, хотя большинство этих городов меньше Нижнего Тагила. Везде футболу обучают профессионально. А у нас в городе с населением под 400 тысяч человек есть только отделения футбола в спортивных школах!

Владимир Подлас: Если в городе появится школа футбола – ребятам будет куда стремиться. В школах более квалифицированный тренерский состав, а в отделениях все проще. В школе будут с тренера спрашивать результаты по обучению мастерству игры в футбол, а в отделениях несколько другие задачи – в основном это оздоровление и охват детей школьного возраста.

Сергей Дрожалкин: Мы же хотим помогать ребятам расти профессионально! Чтобы человек не просто приходил «отбывать свой номер», а чтобы у него была цель. Например, попасть в основной состав, в высшую лигу… Многие ребята, которые раньше играли в Уральце, теперь играют в сборных. А когда клуб был закрыт, часть молодежи просто выпала. Когда ребята доходят до 14-летнего возраста и им некуда расти дальше – они бросают спорт.

Футбольная школа в Нижнем Тагиле поможет молодежи продолжать вести здоровый образ жизни и защитит ее от тех опасностей, которым обычно подвергаются все подростки в этом возрасте. Зная, что в городе есть команда мастеров, ребята будут стремиться в нее попасть. Если у нас будет материально-техническая база – сможем и остальное организовать уверен Сергей Дрожалкин.

TagilCity.ru: А что вы можете сказать о нынешней команде «Уральца»?

Сергей Дрожалкин: Меня приятно удивили ребята, которые приехали играть в нашу команду из областных команд. Когда мы провели первую игру, один из игроков, с ссадинами на коленях, сказал: «Самое обидное, что мы проиграли при таком количестве болельщиков». Приезжие парни не играли раньше при такой большой аудитории, тогда даже не все вместились на трибуны – настолько было тесно. И по игрокам было видно, что они приехали играть и бороться.

Немного не повезло в прошедшем сезоне с календарем игр, мы отыграли 9 игр подряд на выезде. У команды появились свои фанаты, даже на самую дальнюю игру – в Омск, у нас приехали 3 болельщика. Фанаты не пугались расстояний и добирались своим ходом на все эти игры. А пока, чтобы сэкономить средства, для выездных игр команда арендует автобус.

Вопрос от посетителя: Какую оценку заслуживает команда по итогам нынешнего сезона? Какие достижения у команды в этом году?

Сергей Ионас: По 5-ти балльной шкале я бы поставил твердую четверку. Все ребята очень старались, боролись. Часть команды (примерно 50% от всего числа игроков) – это ребята из области, а не тагильчане. И все они на играх бились, работали на результат.

Сейчас мы заняли 6 место и это неплохой старт. В самом конце сезона у нас были три потери игроков, одна из них и, пожалуй, самая серьезная – это футболист Макаров, у которого был аппендицит.

Приятно, что в этом сезоне нас очень тепло встречали. В Миассе, Магнитогорске на матчи приходили те люди, которые помнят прошлые составы команды и даже когда-то сами играли с Уральцем. Стадионы были полные, это было очень приятно делится Сергей Ионас.

Вопрос от посетителя: До весны усиливать состав будете? Известно ли уже сейчас, кто точно в команде останется, а кто точно ее покинет?

Сергей Ионас: Уже один человек покинул состав – Павел Соколов. У нас в команде он играл примерно 1,5 месяца, и сразу попал в основной состав. Сейчас он играет в высшей лиге по мини-футболу за клуб «Синара» (г. Екатеринбург). Сейчас все ребята хотят остаться в команде. Ни от кого не слышали, что они хотят уходить. А по поводу новых игроков – будет известно только когда сформируется бюджет.

Вопрос от посетителя: Какая заработная плата у футболистов и тренера?

Сергей Ионас: Скрывать тут нечего. Футболист зарабатывает 5000 рублей, за выигрыш или ничью он получает небольшие премиальные. Тренер получает чуть больше, потому что у него организаторская работа. А так в клубе зарплату получают только сама команда, 2 тренера и доктор, а все остальные люди работают на добровольной основе.

Вопрос от посетителя: Недавно был сюжет о «подкупных» играх, имеет ли место такое явление у нас в области? Или это все в высшей лиге происходит?

Владимир Подлас: Эти разговоры ведутся уже давно, но на самом деле утверждать о подкупах могут только несведущие люди.

Сергей Ионас: В высшей лиге это тоже не происходит. Этого просто не сделать! Ну сами подумайте, кого нужно подкупить, чтобы что-то поменять? Судью? Так их же 4 человека. Ошибки судей в этом году происходили по одной причине - по неопытности. Большинство судей были в возрасте около 20 лет, поэтому они могли ошибиться.

Вопрос от Юлии: Есть ли у вас женский футбол? Или вообще в Тагиле?

Сергей Ионас: Женского футбола пока нет ни в клубе, ни в городе вообще. Благодаря школе мы бы хотели развить и женский футбол. Это вид спорта уже признали Олимпийским, на него есть спрос и в Нижнем Тагиле. В Чемпионате России участвуют 6 команд, в Екатеринбурге есть одна судья, которая судит даже мужские игры. А в Нижнем Тагиле ни один стадион не приспособлен для игр женских команд. У свердловского мини-футбольного клуба «Синара» есть своя женская команда. И это же хочется сделать и в Нижнем Тагиле.

TagilCity.ru: В Нижнем Тагиле появился проект «Футбол». Молодые люди раз в неделю собираются на каких-либо площадках и просто играют в футбол, а также общаются о свежих спортивных новостях. Как вам такая инициатива?

Сергей Ионас: Мы только за! Чем больше будет таких инициатив и подходящих площадок, тем лучше. И хотелось бы, чтобы этот проект развивался именно как молодежная лига большого футбола.