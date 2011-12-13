Глава петербургской полиции запретил выдавать «блатные» номера

Михаил Суходольский, выступая на заседании коллегии в главке, сообщил, что его автомобиль подрезала иномарка с такими номерами с мигалкой на крыше, при этом дежурившие инспекторы закрыли на это глаза. Я всех предупреждаю, блатных номеров не должно быть. Если кто-то закроет глаза - сниму с должности, - заявил он.

Ноль реакции... А потому, что номер у него был блатной, - заявил начальник главка. - Блатных номеров вообще не должно быть.

Кроме того, начальник главка выразил свое возмущение тем, что руководство городского УГИБДД пользуется машинами, предназначенными для патрулирования. Речь идет о закупленных в сентябре машинах марки Chevrolet. Я так понимаю, что руководители (УГИБДД) на них приехали, - сказал он. При этом Суходольский подчеркнул, что эти машины поставлялись не для того, чтобы возить начальников, а чтобы патрулировать улицы, сообщает РИА Новости.