Изотермический фургон – экономически выгодная покупка

В процессе перевозки некоторых видов продуктов необходимо строго придерживаться оптимального температурного режима. С этой задачей лучше всего справляются современные изотермические фургоны. Кузов таких транспортных средств изготавливается из специальных сэндвич-панелей. В качестве теплоизоляционного материала, как правило, выступает пенополистирол. Он обладает отличными теплотехническими характеристиками, и потому Рефрижератор будет максимально защищен от агрессивных климатических факторов. Плюс к этому пенополистирол отличается очень низким водопоглощением и одновременно высокой прочностью на сжатие. Облицовочным материалом являются высокотехнологичные пластики, которые могут похвастаться стойкостью к ультрафиолету и беспрецедентной долговечностью.

Более подробно мы хотим рассказать о сэндвич-панелях, ведь именно они составляют основу конструкции. Между собой отдельные элементы соединяются с помощью профилей и полиуретанового клея. Все используемые материалы обладают хорошими прочностными характеристиками и стойкостью к коррозии. Теплоизоляция фургона выполняется с учетом характера груза, региона, в котором будет эксплуатироваться транспортное средство, и, разумеется, индивидуальных пожеланий заказчика. Хотим также отметить, что благодаря использования современных полимерных материалов Газель рефрижератор с изотермическим фургоном является экономически выгодной покупкой. Эксплуатационные расходы на такие автомобили сведены к минимуму, поскольку пластики будут служить на протяжении минимум 20-25 лет без малейших признаков коррозии.