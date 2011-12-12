ЛиАЗ начал собирать автобусы с экологичными моторами
Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ) Группы ГАЗ приступил к серийному производству низкопольных городских автобусов с двигателями стандарта Евро-5 и EEV (Евро-5+).
Инвестиции в организацию производства превысили 160 млн руб. До конца 2011 года ЛиАЗ выпустит 500 новых автобусов: 450 автобусов ЛиАЗ-5292 экологического стандарта Евро-5 и 50 газовых ЛиАЗ-5292 экологического стандарта EEV (Евро-5+).
На заводе установлено новое оборудование, повышена квалификация персонала. Выпущенные в этом году первые 450 автобусов с двигателями Man стандартов Евро-5 и EEV (Евро-5+) будут поставлены ГУП Мосгортранс в рамках подписанного летом контракта с департаментом транспорта Москвы, сообщается в релизе Группы ГАЗ.
Использование на городских маршрутах автобусов с экологическими характеристиками Евро-5 и EEV (Евро-5+) позволит снизить количество вредных выбросов в атмосферу по сравнению с действующими нормами Евро-3: оксида углерода – в 3,76 раза, оксида азота – в 25 раз, углеводородов – в 143 раза, сажи – в 27 раз.