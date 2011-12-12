ЛиАЗ начал собирать автобусы с экологичными моторами

Инвестиции в организацию производства превысили 160 млн руб. До конца 2011 года ЛиАЗ выпустит 500 новых автобусов: 450 автобусов ЛиАЗ-5292 экологического стандарта Евро-5 и 50 газовых ЛиАЗ-5292 экологического стандарта EEV (Евро-5+).

На заводе установлено новое оборудование, повышена квалификация персонала. Выпущенные в этом году первые 450 автобусов с двигателями Man стандартов Евро-5 и EEV (Евро-5+) будут поставлены ГУП Мосгортранс в рамках подписанного летом контракта с департаментом транспорта Москвы, сообщается в релизе Группы ГАЗ.