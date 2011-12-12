Молодежный парламент Свердловской области планирует наладить контакты со СМИ и увеличить туристический поток

В заседании принимали участие также и депутаты,представляющиеНижний Тагил: Вячеслав Сторожев и Алексей Обухов из комитета по законодательству и молодежному самоуправлению, а также Владимир Васьков их социального комитета.

На заседании перед депутатами стояла цель в формированиимиссии каждого отдельного комитета.Кроме этого, Председатель Молодежного парламента Руслан Марыгинпоставил всем депутатам задачу наладить работу со СМИ в своих округах, чтобы освещать деятельность парламента.

На заседании комитета по законодательству и молодежному самоуправлению депутаты отчиталась перед председателем комитета о проделаннойв своих округах работе и предоставили ее план на ближайшее время. Одномуиз депутатов было поручено обдумать проект, целью которого является выявление и восстановление важнейших достопримечательностей в городах Свердловской области, которые смогли бы привлечь туристический поток.